Sergio Pérez (Red Bull Racing/2.): «Schockierend»

Platz 2 für den Red Bull Racing-Piloten Sergio Pérez beim Grand-Prix-Klassiker von Silverstone. Der Mexikaner sagt nach tollen Zweikämpfen: «Das hat wunderbare Erinnerungen geweckt.»

21. Podestplatz für den 32-jährigen Mexikaner Sergio Pérez beim Grand Prix von Grossbritannien auf dem Silverstone Circuit: Der Red Bull Racing-Fahrer hat damit seinen zweiten Platz im WM-Zwischenklassement gefestigt. Vor allem hat er in Silverstone endlich mal ein gutes Ergebnis eingefahren – zuvor konnte er nur einen sechsten Platz vorweisen (aus dem Jahre 2016).

Zu Beginn des Rennes sah es für den dreifachen GP-Sieger gar nicht gut aus: «Kurz nach dem Start gab es zu wenig Platz für drei Autos, ich konnte die Berührung mit Charles nicht vermeiden. Das Team sagte mir, der Frontflügel sei nur leicht beschädigt, aber ich hatte kein gutes Gefühl an der Vorderachse.»

«Ich holte an der Box einen neuen Frontflügel ab, nach fünf Runden war ich nur noch auf Rang 16. Es folgte eine ziemlich lange Fahrt auf mittelharten Walzen, die waren zum Schluss nicht mehr im besten Zustand. Und dann war das Unglück von Ocon mit seinem Ausfall mein Glück – denn dank der Safety-Car-Phase konnte ich weiche Reifen abholen und erhielt die Chance, um einen Podestplatz kämpfen zu können.»

«Die letzten Runden mit Lewis haben irren Spass gemacht. Es ist eine ganze Weile her, dass ich so mit ihm kämpfen konnte. Das war aggressiv, auch gegen Charles, aber immer fair. Das hat sich angefühlt wie in den Nachwuchsklassen.»



Dann wird Sergio Pérez nachdenklich: «Wir haben schon lange keinen so schockierenden Unfall gesehen wie jenen von Guanyu Zhou. Ich bin sehr froh, dass niemand verletzt worden ist, weder der Fahrer, noch Streckenposten oder Zuschauer. Das stellt der FIA ein sehr gutes Zeugnis aus, was die unermüdliche Arbeit für mehr Sicherheit angeht. Wir lernen aus jedem Unfall etwas, und diese Arbeit muss so weitergehen.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3