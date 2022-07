Lewis Hamilton (Mercedes/3.): «Das war wie Karting!»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton erobert beim Traditions-GP von Grossbritannien in Silverstone den dritten Platz, der Superstar schwärmt: «Das ist die beste Formel 1, die man sich vorstellen kann.»

Der zehnte WM-Lauf der Grand-Prix-Saison 2022 bringt dem 103-fachen GP-Sieger 15 Punkte für den dritten Rang. Der Mercedes-Fahrer, so die Hoffnung vieler Fans, wirkte zwischendurch wie ein Fahrer, der vielleicht sogar zum Sieg fahren kann, aber das hat nicht ganz geklappt.

Der Mercedes-Star sagt nach seinem 185. Podestplatz in der Formel 1 (seinem zwölften in Silverstone): «Dieses Rennen war der Hammer, einige Passagen haben sich angefühlt wie Karting. Das ist die beste Formel 1, die man sich vorstellen kann. Wir können einem Gegner richtig auf die Pelle rücken und nach Herzenslust angreifen, das zeigt, dass wir mit diesen Autos in Sachen Aerodynamik auf dem richtigen Weg sind.»

«Ich bin dankbar, dass ich heute Teile eines so spannendesn Rennens sein konnte. Die Energie der Menschen war das ganze Wochenende zu spüren, ich höre, wir hatten hier in Silverstone so viele Besucher wie nie zuvor.»

Ist Mercedes langsam wieder siegfähig? Lewis: «So weit würde ich noch nicht gehen, die Anderen sind schon noch eine Spur schneller. Aber wir konnten sie heute ein wenig unter Druck setzen, und die beste Rennrunde zeigt, dass wir uns langsam nach vorne arbeiten. Dieses Rennen ist für uns sehr ermutigend.»



«Die jüngsten Verbesserungen sind ein schöner Schritt vorwärts, so muss es weitergehen. Das war hier unser bestes Rennen der Saison. So muss es weitergehen.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3