Guanyu Zhou zu Horror-Crash: «Halo rettet mein Leben»

Alfa Romeo-Fahrer Guanyu Zhou meldete sich nach dem schweren Unfall in Silverstone am späteren Sonntagabend zu Wort. Der Chinese sagt: «Ich bin in Ordnung. Der Halo hat heute mein Leben gerettet.»

Beim Grand Prix von Silverstone waren nicht nur mehr als 150.000 Fans an der Rennstrecke, sondern auch einige Schutzengel. Als nach dem Überschlag des Alfa Romeo-Piloten Guanyu Zhou zunächst keine Bilder veröffentlicht wurde, machte sich Unbehagen breit. Nach einer Weile konnten die FIA-Ärzte bestätigen: Der Chinese hat den schweren Unfall unbeschadet überstanden.

Am späteren Sonntagabend meldete sich Zhou per Twitter zu Wort: «Ich bin in Ordnung. Der Halo hat heute mein Leben gerettet.»

Alfa Romeo-Teammanager Beat Zehnder sagt über den Unfall: «Zhou machte einen ganz normalen Start und blieb auf seiner Seite. Latifi erspähte eine Lücke und stach zwischen Russell und Zhou durch.»

Hinter Latifi lag AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly, der in die gleiche Lücke stiess. Zehnder weiter: «Russell begann, diese Lücke zu schliessen, das Auto bewegte sich leicht nach links, es kam zu einer Berührung zwischen ihm und Gasly. Dadurch begann sich der Mercedes zu drehen, in den Weg von Zhou.»

Der Alfa Romeo des Chinesen wurde ausgehebelt und rutschte gut 200 Meter weit, kopfüber, funkenschlagend über den Asphalt, dann ins Kiesbett, wo sich der Wagen erneut überschlug und dann zum Entsetzen der Fans über die Reifenstapel katapultiert, zum Glück aber von einem Fangzaun gebremst wurde.

Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte dieser Fangzaun das fast 800 Kilogramm schwere Rennauto nicht gehalten. Der Wagen flog hoch genug, um in die Tribüne zu fliegen!



Der Wagen mähte einen Lautsprechermasten nieder und blieb eingeklemmt zwischen Zaun und Leitschiene hinter den Reifenstapeln liegen. Das machte es Formel-1-Arzt Dr. Ian Roberts und seinem Team so schwer, zum Piloten zu gelangen.



Beat Zehnder: «Die Entscheidung, die Formel-1-Autos Anfang 2018 mit dem Kopfschutz Halo auszurüsten, war goldrichtig.»



Guanyu Zhou: «Es war ein ziemlich übler Unfall, und ich bin froh, dass ich okay bin. Die Arbeit der Streckenposten und des medizinischen Teams war fantastisch. Ich bin auch der Arbeit der FIA und der Formel 1 in Sachen Sicherheit dankbar. Der Halo hat mich heute gerettet, dessen bin ich mir ganz sicher.»



Tatsächlich zeigen Bilder: Der Halo rettete Zhou gleich mehrfach – beim Überschlag, beim Dahinrutschen auf dem Asphalt, beim Einschlag, als der Wagen zwischen Zaun und Leitschiene eingeklemmt wurde. Der Titanbügel schützte Zhou vor den Kanten der Leitplanken-Stützpfeiler.



Augenzeuge George Russell, der zur Unfallstelle geeilt war: «Das war extrem furchterregend.»



Alfa Romeo-Teamchef Fred Vasseur: «Das Wichtigste heute ist, dass Guanyu Zhou nichts passiert ist. Wir haben dramatische Szenen gesehen, und der Unfall zeigt, wie wichtig es ist, dass wir die Arbeit punkto Sicherheit weiter vorantreiben.»



Dazu wird auch gehören, eine Lücke zwischen Fangzaun und Leitschienen/Reifenstapel wie an Zhous Unfallstelle zu hinterfragen, in welcher ein Rennwagen eingeklemmt werden kann.



Die Sicherheits-Experten des Autosports-Weltverbands FIA haben wie nach jedem schweren Unfall in der Königsklasse eine Untersuchung eingeleitet.





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebe

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3