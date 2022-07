Sebastian Vettel (Aston Martin/9.): Nicht zu erwarten

Was für ein Geburtstag des vierfachen Weltmeisters Sebastian Vettel in Silverstone: Zuerst Runden im 1992er Williams, dann WM-Zähler im 2022er Aston Martin. Und Kumpel Mick Schumacher hat ebenfalls gepunktet.

Der 35. Geburtstag von Sebastian Vettel hätte kaum besser verlaufen können: Vor dem Start durfte er in Silverstone Runden im 1992er Williams-Renault von Nigel Mansell, im Grand Prix fuhr der 53-fache GP-Sieger in die Top-Ten, zudem eroberte sein Freund Mick Schumacher endlich seine ersten WM-Punkte. Vettel lachte nach dem Rennen: «Als wir uns duellierten, habe ich ihn im Auto richtig angefeuert!»

«Wir haben uns nach der Enttäuschung im Abschlusstraining mit einem guten Rennen zurückgemeldet, das ist ganz wichtig gewesen beim Heimrennen von Aston Martin. Wir hatten sehr viele Gäste hier und Familienmitglieder der Mitarbeiter, es war schön, dass wir ihnen im Grand Prix ein gutes Ergebnis bieten konnten.»

«Wir hatten einige Verbesserungen am Auto, aber wir haben den Freitag nicht nutzen können, um sie in Ruhe auszuloten. Daher bin ich mir noch nicht ganz wicher, ob sie das gebracht haben, was wir uns davon versprochen haben. Wir haben nicht ganz verstanden, wieso wir am Samstag so schwach waren, im Rennen ist es besser gelaufen. Wir haben noch viel Arbeit und können hoffentlich am kommenden Wochenende in Österreich dazulernen.»

«Dieses Resultat ist positiv für die gesamte Fabrik. Es sah anfangs nicht gut aus, nach dem Samstag war die Stimmung am Boden. Dass wir das so rumgedreht haben und heute etwas Zählbares mitnehmen dürfen, das freut mich sehr. Wir brauchen Ergebnisse, damit die Stimmung gut bleibt.»



«Von Startplatz 18 auf Rang 9 zu fahren, das war nicht unbedingt zu erwarten. Aber unser Tempo war gut, und wir haben uns was getraut, was die Rennstrategie angeht. Wir hatten konstante Rundenzeiten. Das Safety-Car hat uns vielleicht den siebten Platz gekostet. Wir hätten mit diesen Reifen vielleicht bis zum Ende durchhalten können. Dennoch ist es Klasse, dass wir Punkte mitgenommen haben, und mich freut es auch sehr für Mick, dass er jetzt endlich seine ersten Punkte einfahren konnte.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3