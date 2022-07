Fernando Alonso 5.: «Ich sollte heute Dritter sein!»

Der zweifache Formel-1-Champion Fernando Alonso fuhr in Silverstone, im Schatten von Sieger Carlos Sainz, zum besten Saisonergebnis: Rang 5 für Alpine. Alonso grinst: «Wo ist die Strafe für Leclerc?»

Carlos Sainz hat in Silverstone im 150. Anlauf seinen ersten Formel-1-Sieg erreicht. Einer der ersten Gratulanten am Ferrari: sein spanischer Landsmann Fernando Alonso.

Im Schatten von Sainz’ toller Leistung hat Alonso sein bestes Ergebnis für Alpine in dieser Saison eingefahren: Rang 5. Der 32-fache GP-Sieger hatte einen Platz erste Reihe Mitte, um sich die Action in den letzten Runden zwischen Sainz, Pérez, Hamilton und Leclerc anzuschauen.

Alonso griff auf weichen Reifen den vor ihm liegenden Leclerc (auf mittelharten Pirelli unterwegs) mehrfach an. Fernando schmunzelt: «Ich rechnete jede Sekunde damit, dass sich zwei Autos berühren und ich vorrücke. Das Siegerpodest war in Griffweite. Es wurde hart, aber fair gefahren – Respekt! Ich habe mich prachtvoll amüsiert.»

Zur robusten Verteidigung von Leclerc meint Alonso: «Also ich gehe schon davon aus, dass ich noch auf Rang 4 vorrücke. Denn er hat drei Mal die Richtung gewechselt, als er gegen Hamilton die Ellenbogen ausfuhr. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich in Kanada nur einmal die Richtung gewechselt und dafür eine Fünfsekundenstrafe erhalten. Also schätze ich, drei Mal Richtungwechseln ist nicht ganz okay.»



Als Alonso eröffnet wurde, dass sich die Regelhüter der FIA auch die Pistenetikette von Pérez ansehen würden, lachte Alonso: «Ah, dann sollte ich eigentlich Dritter sein! Nach dem Rennen haben wir bekanntlich immer reichlich Action. Aber dieses Mal muss nicht nicht antanzen, also kann ich mir den Spass bei den Rennkommissaren entspannt von aussen angucken.»



Um 20.16 Uhr Lokalzeit in Silverstone kam das offizielle Ergebnis: Leclerc Vierter, Alonso Fünfter.





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3