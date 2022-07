Christian Danner: Schumacher stark, Ferrari schwach

Der frühere Formel-1-Pilot Christian Danner, seit vielen Jahren GP-Experte von RTL, freut sich über die ersten WM-Punkte von Mick Schumacher und versteht das Vorgehen von Ferrari nicht.

Beim Grossen Preis von Grossbritannien in Silverstone hat Mick Schumacher endlich seine ersten WM-Punkte eingefahren, nach einem tadellosen Rennen ist der 23-jährige Ferrari-Nachwuchsfahrer in Diensten von Haas guter Achter geworden. Das freut auch seinen Landsmann Christian Danner, der im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 die Geschehnisse von Silverstone analysiert hat.

Der 64-jährige Münchner sagt: «Halleluja, endlich ist es passiert! Dass Mick Schumacher irgendwann mal Punkte macht, war klar. Er ist jetzt einer von 349 Fahrern in der Geschichte der Formel 1, welchen das gelungen ist. Mick Schumacher und ich sind jetzt sozusagen Klub-Mitglieder!»

Der Formel-3000-Champion von 1985 findet: «Schumacher hat dieses Mal das nötige Glück auf seiner Seite gehabt, indem er natürlich davon profitiert hat, dass einige schnelle Autos, die im Normalfall vor ihm gelandet wären, ausgeschieden sind.»

«Ausserdem hat man in der letzten Boxenstopp-Phase bei Haas die richtige Entscheidung für Mick getroffen, indem man ihm im Gegensatz zu Magnussen frische Reifen gegeben hat. So hatte Schumacher am Ende noch die Chance zu attackieren. Sein Fight mit Verstappen war absolut sehenswert, auch wenn er ihn nicht gewinnen konnte. Punkte sind Punkte, jetzt geht’s aufwärts. Dieses Rennen hilft dem Team und ihm persönlich auch natürlich.»

Lob für Mick Schumacher, Tadel für Ferrari, denn Christian Danner findet: «Ferrari hat in diesem Rennen zwei Kardinalfehler gemacht. Der erste Fehler lag darin, dass man Leclerc nicht gleich an Sainz vorbeigewunken hat, sondern Sainz während des Rennens immer nur gesagt hat: ‚Fahr ein bisschen schneller, dann geht’s schon irgendwie.‘ Das war die erste katastrophale Entscheidung.»



«Leclerc ist der Mann, der Verstappen in der Gesamtwertung näherkommen kann. Leclerc ist der schnellere und der bessere Fahrer. Er ist der einzige WM-Kandidat, den Ferrari hat. Das hätte man während des Rennens gleich erledigen müssen.»



«Während der Safety-Car-Phase hat man auch doppelt falsch entschieden. Erstens, weil man Leclerc nicht sofort reingeholt und mit frischen Reifen wieder auf die Strecke geschickt hat. Und zweitens, weil man nach dem verpassten Reifenwechsel in Runde 1 des Safety-Cars ihn auch nicht in der zweiten Runde reingeholt hat. Man hat ihm damit fast schon mutwillig die Punkte und den Sieg genommen. Ich freue mich für Carlos Sainz, aber nüchtern betrachtet hat Ferrari hier einmal mehr gezeigt, wie man es nicht macht, wenn man die WM gewinnen will.»



Natürlich spricht Danner auch über den Unfall von Guanyu Zhou: «Das wirklich Schlimme des Crashes war das Ende, als der Wagen von Zhou verkantet zwischen Fangzaun und Leitplanke liegenbleibt. Ganz ehrlich: Da waren viele Schutzengel im Einsatz. Auch die Vorschriften der FIA, die sehr gut umgesetzt wurden, haben dabei mitgeholfen, dass es dem Fahrer gut geht. Da haben wir sehr viel Glück gehabt.»

Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3