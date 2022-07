Spielberg: Rudolf Buchbinder spielt die Bundeshymne

Pianist Rudolf Buchbinder wird am Rennsonntag seinen Konzertflügel auf der Start-Ziel-Geraden mit der Bundeshymne erklingen lassen und die Stimmen zehntausender Fans am Spielberg vereinen.

Zahlreiche international renommierte Künstler haben in den vergangenen Jahren im Rahmen der Formel 1 auf dem Red Bull Ring die Bundeshymne interpretiert und so wertvolles österreichisches Kulturgut in die Welt hinausgetragen – unter anderen wurde diese Ehre den Grazer Philharmoniker, den Wiener Sängerknaben, Opus oder dem Star-Percussionist Martin Grubinger zuteil.

2022 steht als weiterer hochkarätiger Vertreter seiner Zunft der Pianist Rudolf Buchbinder vor dem Formel-1-Rennstart im Mittelpunkt auf der Start-Ziel-Geraden und freut sich darauf: «Für aussergewöhnliche Ideen bin ich immer zu haben. Mich begeistert es, einen Beitrag zu diesem Event leisten zu dürfen, vor allem, weil ich ein riesiger Formel-1-Fan bin. Die Hymne am Flügel zu interpretieren ist eine grosse Freude für mich.»

Buchbinder zählt zu den grossen Pianisten der Gegenwart. Seit über 60 Jahren widmet sich das Naturtalent im professionellen Rahmen den bedeutendsten Werken der Klavierliteratur. Massstäbe hat der 75-Jährige vor allem als Interpret von Ludwig van Beethovens Schaffen gesetzt, damit begeistert er immer wieder sein Publikum auf der ganzen Welt.

Buchbinder ist Ehrenmitglied der Wiener Philharmoniker, der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, der Wiener Konzerthausgesellschaft, der Wiener Symphoniker und des Israel Philharmonic Orchestra. Ein besonderes Anliegen ist ihm die künstlerische Leitung des Grafenegg Festivals, das zu den angesehensten Orchester-Festspielen des Landes zählt. Am 10. Juli 2022, wenn die Formel-1-Stars am Spielberg Aufstellung nehmen, ist dieses Genie als Botschafter heimischer Kultur mit seiner Interpretation von «Land der Berge» live rund um den Globus zu hören.

2022 wird im Herzen der Steiermark beim «Holiday Grand Prix» die Rückkehr beliebter Side-Event-Highlights gefeiert. Entertainment rund um die Uhr garantieren zwei Fan-Zones, Live-Acts und Ausstellungen. Ausserdem feiert die «Legends Parade» ihr Comeback am Spielberg.

Am meisten haben die Formel-1-Anhänger darauf gewartet, ihren Idolen wieder ganz nah zu sein: Beim «Meet the Drivers» mit den Stars der Königsklasse wird dieser Traum wahr! Zudem findet der Styrian Green Carpet, auf dem die Teamchefs und Piloten von den Fans empfangen werden, wieder von Angesicht zu Angesicht statt.

Die Anreise mit Bus, Bahn oder Bike wird empfohlen. Details zur Anreise sind auf der Website des Red Bull Rings zu finden. Weitere Informationen zu Rudolf Buchbinder und zu seinem Werdegang sind auf seiner Website zu finden. Alle Infos zum Grossen Preis von Österreich 2022 sowie Tagestickets für Freitag und Samstag gibt es im Netz.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3