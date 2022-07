Marko zu Zhou-Crash: «Ohne Halo nicht überlebt!»

Im Rahmen der Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» wurde am Montag in Salzburg viel über die Vorkommnisse von Silverstone diskutiert, Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko fand klare Worte.

Der britische Formel-1-Grand Prix von Silverstone hatte es in sich. Vor allem der Crash des Chinesen Guanyu Zhou (Alfa Romeo) in der Startphase sorgte für bange Minuten, aber auch viel Diskussionsstoff. Auch in der TV-Sendung «Sport & Talk aus dem Hangar 7» auf ServusTV wurde am Montag darüber diskutiert.

Einer der Gäste in der Formel 1-Runde war Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der sich an die Minuten nach dem Start-Crash erinnerte: «Man hat ja lange Zeit keine Detailbilder gesehen, das ist meist ein Zeichen, dass es etwas Schlimmes ist. Wir haben dann aber doch die Meldung bekommen, dass es nicht so schlimm war.»

Marko erklärt weiter: «Man muss sagen, das war wirklich dank Halo. Ohne Halo hätte Zhou das auf keinen Fall überlebt. Das zeigt aber auch, wie gut die FIA weiterentwickelt.»

Die Tatsache, dass der Wagen des Chinesen hinter den Leitplanken vor dem Zaun zu liegen kam, bewertet Marko so: «Man kann hier nicht vom wunden Punkt sprechen, jeder Crash ist anders.»

Der Steirer hält dann fest: «Die FIA reagiert sehr schnell. Das, was hier passiert ist, wird es in absehbarer Zeit nicht mehr geben. Das zeigt auch die Statistik: Der letzte tödliche Unfall war ja in Suzuka, da ist ein Fahrer unter den Kran gerutscht.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3