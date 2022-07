Timo Glock: Gänsehaut bei Verstappen vs. Schumacher

Timo Glock verfolgt die Karriere von Mick Schumacher schon länger. Er freut sich besonders für den 23-Jährigen und glaubt, dass ihm die Punkte Auftrieb geben.

Als sich Mick Schumacher in den letzten Runden des zehnten Saisonrennens in Silverstone ein packendes Duell mit Max Verstappen lieferte, hatte Timo Glock Gänsehaut. Der Sky-Experte freut sich ganz besonders für Schumacher, dessen Karriere Glock schon lange intensiv verfolgt.

«Es war ein mega-wichtiges Ergebnis für Mick Schumacher, bei dem die Punkte längst überfällig waren. Er hatte des Öfteren das Glück nicht auf seiner Seite und wurde immer wieder auch von technischen Fehlern geplagt oder durchlebte unrunde Wochenenden, in die er schon mit einem Rückstand startete, weil beim 1. Freien Training bereits irgendwas schiefging. Natürlich hat er auch den einen oder anderen Fahrfehler gehabt, aber das passiert eben, wenn man ans Limit geht», schrieb Glock in seiner Sky-Kolumne.

Für Schumacher sei es auch teamintern wichtig gewesen, so klar schneller zu sein als Teamkollege Kevin Magnussen, so Glock. «Auch im Vergleich mit manchen Fahrern aus den Top-Ten wie Fernando Alonso oder Sebastian Vettel war er stark unterwegs und hat einen guten Speed gehabt», so Glock.

Was Glock besonders beeindruckt: «Die Art und Weise, wie Mick Schumacher das macht, mit dieser Ruhe, mit dieser Ausgeglichenheit, sich nicht aus Derselben bringen zu lassen. Sich auch in unangenehmen Situationen, die auch Teamchef Günther Steiner zum Teil hervorgebracht hat, hinters Team zu stellen, das macht er sehr, sehr gut für seine 23 Jahre - überragend gut!»

Glock geht davon aus, dass Silverstone für Schumacher ein Knotenlöser sein kann. «Ich glaube, dass wenn der Knoten geplatzt ist, ob das in der Formel 3 war oder in der Formel 2, dann setzte das nochmal Energie frei und dann fiel eine Last von den Schultern. Das hat man auch am Sonntag gemerkt. Das ganze Fahrerlager war happy für ihn, weil es längst überfällig war. Ich glaube, dass ihm das Auftrieb geben kann. Und das Gute ist ja, dass jetzt mit dem Großen Preis von Österreich direkt ein weiteres Rennwochenende kommt, wo er an dieser starken Leistung anknüpfen kann. Ich freue mich sehr für ihn.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3