Lewis Hamilton: Copse-Seitenhieb gegen Max Verstappen

2021 kamen sich Lewis Hamilton und Max Verstappen in der Copse-Kurve in die Quere, Verstappen flog böse ab. Nach dem diesjährigen Rennen konnte sich Hamilton einen Seitenhieb nicht verkneifen.

Durch die Affäre Nelson Piquet mit abschätzigen Bemerkungen des dreimaligen F1-Champions über Lewis Hamilton, die Kollision von Hamilton und Max Verstappen in Silverstone 2021 kochte das Thema am vergangenen Wochenende noch einmal hoch.

Hinzu kam natürlich auch das kontroverse WM-Finale in Abu Dhabi, was unter dem Strich zu Buhrufen für den Niederländer führte, als er nach dem Qualifying am vergangenen Samstag erste Interviews gab.

Hamilton kritisierte die Reaktion vieler britischer Fans: «Wir sind besser als das. Buhen geht gar nicht. Die Fans sollten hier sein, um uns Fahrer anzufeuern. Ich schätze die Unterstützung wirklich, aber vielleicht spüren einige noch den Stachel vom vergangenen Jahr.»

Buhen geht gar nicht, kleine Seitenhiebe aber dann doch. Denn der Brite dürfte auf 2021 angespielt haben, als er nach dem diesjährigen Rennen Charles Leclerc lobte. Und damit zeigte, dass auch er den Stachel des Crashes der beiden in Copse wohl noch spürt.

«Was für ein toller Zweikampf, mit einem sehr feinfühligen Fahrer. Eindeutig etwas ganz anderes als das, was ich letztes Jahr erlebt habe», sagte Hamilton: «Copse zum Beispiel: Für uns beide war es heute kein Problem, da zu zweit durchzufahren.»

Das taten Leclerc und Hamilton in der 48. Runde problemlos, Hamilton und Verstappen waren dort im Vorjahre noch kollidiert, was zu einem heftigen Abflug Verstappens führte.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3