Mick Schumacher: «Ich wünsche mir Regen!»

Haas-Pilot Mick Schumacher freut sich auf das anstehende Wochenende auf dem Red Bull Ring. Der Deutsche sagt, was er vom Sprint-Format hält und erklärt, warum er sich Regen wünscht.

Nachdem Mick Schumacher mit dem achten Platz im Grossbritannien-GP seine ersten WM-Punkte erobert hat, blickt er voller Vorfreude auf das nächste Rennwochenende in Spielberg, das bereits in dieser Woche über die Bühne geht. Der Haas-Pilot sagt: «Ich freue mich auf Österreich, die Strecke ist grossartig und ich denke, es ist in erster Linie einfach eine schöne Gegend.»

«Im vergangenen Jahr hatte ich eine gute Zeit mit dem Team und ich mag die Bergregion. Die Strecke war in gewisser Hinsicht immer ein gutes Pflaster für mich, deshalb freue ich mich darauf, dorthin zurückzukehren. Hoffentlich werden wir ein gutes Wochenende erleben», fügt Schumacher an.

Der Deutsche, der sein Fahrrad mitnimmt, um mit dem Team Ausfahrten zu unternehmen, wünscht sich fürs Rennen eine nasse Piste. Er erklärt: «Ich will das es regnet, denn im diesjährigen Auto ist eine nasse Bahn hilfreich und das motiviert natürlich zusätzlich. Ausserdem ist alles eine Frage der Einstellung. Wenn du dich auf den Regen freust, kann das viel ausmachen und deine Herangehensweise beeinflussen.»

Dass die elfte WM-Runde im Sprintformat ausgetragen wird, erhöht die Vorfreude des 23-Jährigen aber nicht, wie er gesteht: «Ich bin in der Formel 2 schon oft Sprints gefahren, aber ich mag es, freie Trainings zu fahren und das Auto wirklich zu perfektionieren, bevor ich ins Qualifying gehe. Alles baut auf das grosse Ereignis hin auf, während beim Sprint ein freies Training und ein Qualifying ausgetragen wird und dann direkt der Sprint ansteht. Manchmal fühlt sich das etwas hektisch an.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3