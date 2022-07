Sebastian Vettel: «Da wird man schnell bestraft»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel weiss, was ihn beim anstehenden Rennwochenende in Spielberg erwartet. Der vierfache Weltmeister erklärt, worauf es auf dem Red Bull Ring ankommen wird.

Mit dem neunten Platz konnte Sebastian Vettel beim jüngsten Formel-1-Kräftemessen auf dem Silverstone Circuit zum vierten Mal in diesem Jahr frische WM-Punkte einfahren. Der Heppenheimer hofft nun auch auf ein erfolgreiches Wochenende auf dem Red Bull Ring, auf dem die elfte WM-Runde des Jahres ausgetragen wird.

Über den Rundkurs in der Steiermark sagt der vierfache Champion: «Dies ist eine wirklich unbarmherzige Strecke. Wenn man von der Piste abkommt, wird man schnell bestraft. Aber das macht sie so interessant, weil man immer wieder auf die Probe gestellt wird.»

Vettel weiss: «Die Randsteine sind sehr hoch und mit den neuen Autos müssen wir diesbezüglich besonders vorsichtig sein.» Und der 35-Jährige fügt an: «Ich hoffe, dass wir an diesem Wochenende konkurrenzfähiger sein werden.»

Zum Sprint-Qualifying, das in Spielberg ausgetragen wird, sagt der Deutsche: « Der Sprint verleiht dem Wochenende eine weitere Dimension - und die Grands Prix hier sind in der Regel sehr ereignisreich - ich freue mich also auf zwei Rennen.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3