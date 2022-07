Formel 1 in Spielberg: Seltenes Doppel im Free-TV

Das bevorstehende österreichische Formel 1-Wochenende auf dem Red Bull Ring in Spielberg bringt auch in der Berichterstattung im frei zugänglichen Fernsehen eine ganz besondere Konstellation.

Seit 2021 teilen sich in Österreich der Kanal ServusTV und der ORF die Formel-1-TV-Rechte. Der Salzburger Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House hat die Rechte als Hauptlizenzträger erworben, der ORF übernimmt die Hälfte der Rennen in Form einer eigens ausgehandelten Sub-Lizenz.

ServusTV und ORF übertragen gemäß der Vereinbarung die Rennen abwechselnd. ServusTV – das am vergangenen Wochenende in Silverstone an der Reihe war – konnte am Rennsonntag wieder einmal starke Quoten einfahren. In der Spitze sahen beeindruckende 628.000 Fans den Restart zum Rennen. Bei der Analyse nach dem Rennen waren es immerhin noch 378.000 Personen.

Damit war ServusTV auf dem österreichischen Markt wieder einmal mit großem Abstand der quotenstärkste Privatsender. Zum Vergleich: Die nächstbeste Privat-TV-Sendung am Sonntag wies 83.000 Zuschauer auf.

In Spielberg kommt es nun ab Freitag zum zweiten Mal nach 2021 wieder zur Konstellation, dass beide österreichischen Sender von ein und dem selben Rennwochenende berichten, und das über alle drei Tage noch dazu in Extra-Länge und mit besonderen Formaten.

Während in Österreich Dank der Erfolge von Red Bull Racing und der neuen Stärke von Ferrari die Formel 1 für starke Zuschauerzahlen in den Wohnzimmern sorgt, musste RTL beim Gastspiel in Silverstone einmal mehr erkennen, dass ohne Kontinuität kaum Publikumserfolge einzufahren sind.

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3