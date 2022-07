Hans-Joachim Stuck: «Die Formel 1 hat ein Problem»

Hans-Joachim Stuck sagt: «Meine Meinung ist, dass eine Marke des Volkswagen-Konzerns in der Formel 1 genügt»

Das Rennen auf dem Silverstone Circuit war tragisch, spannend und abwechslungsreich. Ganz grundsätzlich hat die Formel 1 aber ein Problem, ist sich Hans-Joachim Stuck sicher.

Ein dramatischer Unfall, Glück im Unglück, Duelle wie beim Kartsport und ein überraschender Sieger: Das Formel-1-Rennen in Silverstone bot jede Menge Drama und Emotionen. Und zudem erste Formel-1-Punkte für Mick Schumacher.

Es war Werbung für den Lebensretter Halo, für den Sport, wie er sein kann. Die Motorsport-Legende Hans-Joachim Stuck sieht die aktuelle Formel 1 aber kritisch, denn er meint im Gespräch mit SPEEDWEEK.com: «Die Formel 1 hat ein Problem. Wenn 20 fahren und nur vier gewinnen können, stimmt was nicht.»

Und der Deutsche mahnt: «Man muss sich anpassen. Ich bin bestimmt kein Umweltkämpfer, aber die Formel 1 könnte längst schon mit synthetischem Kraftstoff fahren. Oder mit einheitlicher Aerodynamik Millionen einsparen. Das Porpoising ist mir egal, wenn du Mumm hast, fährst du voll vorbei. Das Künstliche in den Regeln wird von den Fans nicht gutgeheißen. Ich glaube aber, dass der neue FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem etwas bewegen wird, er wird die ersten Schritte machen. Er weiß, wie es funktionieren soll. Ich finde es toll, was Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes machen, aber es sollten noch mehr Autos an der Spitze mitkämpfen können.»

Zur Lage beim Team-Dauerweltmeister und seinem Topstar meint er: «Mercedes wird sicher zurückkommen und wieder vorn dabei sein. Lewis Hamilton wird nach dieser Saison sicher weiterfahren. Er ist ein Renntier. Und er will den achten Titel.»

Aber sein WM-Favorit bleibt der Titelverteidiger: «In diesem Jahr stelle ich Max Verstappen auf eine Stufe über die anderen, Max ist unglaublich und wird wieder den Titel holen.»

Zu potenziellen Neueinsteigern sagt der 71-Jährige: «Ich rechne damit, dass der Deal Red Bull Racing-Porsche klappen wird. Der würde viel Sinn machen. Zu Audi… will ich nichts sagen. Meine Meinung ist, dass eine Marke des Volkswagen-Konzerns in der Formel 1 genügt.»

Und eine Geldknappheit wegen des Budgetlimits und erhöhter Kosten kann er nicht nachvollziehen: «Ob die Klagen mancher Teamchefs, dass wegen der Inflation und dem Budgetlimit das Geld vor Saisonende ausgeht, berechtigt oder Bluff sind, kann ich nicht beurteilen, weil ich die finanziellen Hintergründe nicht kenne. Aber den Budgetdeckel zu kontrollieren ist aufwändiger, als ein gescheites Reglement zu machen. Mit einer einheitlichen Aerodynamik wäre das Sparpotenzial riesengroß. Und ohne Windkanal, der 24 Stunden täglich läuft.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3