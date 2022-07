Fernando Alonso: «Kleine Fehler mit grosser Wirkung»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso erlebte in Silverstone ein vielversprechendes Rennen. In Spielberg erwartet der zweifache Champion besonders im Qualifying eine grosse Herausforderung.

Alonso sah das Podest auf dem Silverstone Circuit bereits in Reichweite, als er in den letzten Runden mit Ferrari-Star Charles Leclerc um den vierten Platz kämpfte. Doch der stolze Spanier musste sich letztlich mit dem fünften Platz begnügen. Dennoch fällt seine Bilanz zum zehnten Rennwochenende in Grossbritannien gut aus.

«Silverstone war ein gutes Ergebnis für uns, und ich habe es genossen, in den letzten Runden nahe an der Spitze zu kämpfen. Wir müssen mit dem fünften Platz zufrieden sein. Ich denke, es war mein bisher bestes Wochenende, was unsere Konkurrenzfähigkeit und das Ergebnis angeht», fasst der 32-fache GP-Sieger zusammen.

Und der Alpine-Pilot hofft auf eine Fortsetzung auf dem Red Bull Ring: «Ich hoffe, wir können in Spielberg da weitermachen, wo wir in Silverstone aufgehört haben. Es sind zwei Rennen hintereinander, also müssen wir den Schwung mitnehmen. Glücklicherweise liegen die Rennen nicht allzu weit auseinander, so dass die Reisezeit kein grosser Faktor ist.»

Der zweifache Weltmeister erwartet vor allem im Qualifying eine knifflige Aufgabe: «Da die Runde auf dem Red Bull Ring kurz ist, geht es immer sehr eng zu, und das Qualifying ist in der Regel sehr hart umkämpft. Ein kleiner Fehler oder Zeitverlust kann grosse Auswirkungen haben und den Unterschied zwischen Q2 und Q3 ausmachen. Es ist auch ein Sprint-Qualifying-Wochenende, und ich denke, dass die Strecke für dieses Format recht gut geeignet ist, weil dort Überholmanöver möglich sind. Ich will weiter Punkte holen.»

Teamchef Otmar Szafnauer ist zuversichtlich: «Die Upgrades, die wir in Silverstone eingeführt haben, haben wie erwartet funktioniert und uns einen Leistungszuwachs auf der Strecke beschert.» Und mit Blick aufs Rennwochenende in Österreich sagt er: «Das ist das zweite Sprintrennen des Jahres, und wir müssen uns in nur einem Training am Freitag vor dem Qualifying schnell einarbeiten. Das Wetter kann in Österreich unberechenbar sein, und ich denke, dass wir in der Lage sind, eine gute Leistung zu zeigen, egal ob es regnet oder die Sonne scheint.»

Grossbritannien-GP, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Getriebeschaden

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3