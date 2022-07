Timo Glock: Ferrari patzt, Mercedes im Aufwärtstrend

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock analysiert, was Ferrari beim Grossen Preis von Grossbritannien alles falsch gemacht hat. Und der Deutsche sagt, wieso Mercedes an der Spitze mitmischen kann.

Auch Timo Glock ist der Ansicht: Ferrari hat in Silverstone dank Carlos Sainz zwar gewonnen, aber die Italiener haben aus diesem Rennen nicht das Beste gemacht.

Der 91-fache GP-Teilnehmer Glock, in England als Formel-1-Experte der deutschen Sky an der Arbeit, sagt in seiner Nachbetrachtung des Traditions-GP: «Ferrari hat in meinen Augen erneut einen strategischen Fehler gemacht. Auch wenn Teamchef Mattia Binotto argumentiert, dass man Charles Leclerc draussen gelassen habe, um seinen Platz auf der Strecke abzusichern, so hätte man ihn doch hereinholen müssen.»

«Ich glaube nicht, dass Lewis Hamilton dann draussen geblieben wäre, weil man bei Mercedes wusste, dass man mit abgefahrenen Reifen gegen die Top-Teams auf weichen Slicks keine Chance gehabt hätte. Wäre Hamilton draussen geblieben, wäre Leclerc wahrscheinlich genau hinter ihm aus der Box gekommen und hätte ihn sich sofort geschnappt.»

Was hätte Ferrari anders machen müssen? Glock, Formel-1-WM-Zehnter von 2008 und 2009: «Man hätte entweder beide gleichzeitig reinholen müssen, was dann natürlich ein kleiner Nachteil für Carlos Sainz gewesen wäre. Oder man hätte Sainz draussen lassen müssen und nur Leclerc in die Box rufen dürfen. Das war ein klarer strategischer Fehler, der Ferrari Punkte gekostet hat. Man hatte die Chance gehabt, Verstappen deutlich mehr Punkte abzunehmen.»



«Was man stattdessen getan hat, ist, dass man Sainz ermöglicht hat, seinen ersten Formel-1-Sieg zu holen, was einen natürlich auch für ihn freut, weil er es nach 150 Grands Prix verdient hat, endlich ein Rennen zu gewinnen. Trotzdem muss sich Ferrari da anders aufstellen, wenn man ein ernstes Wort um den Titel mitreden möchte.»



Was dem 40-jährigen Glock auch aufgefallen ist: Mercedes hat zugelegt. «Die Silberpfeile haben eine bessere Balance für die beiden Autos gefunden, speziell bei Hamilton, der in der Vergangenheit mehr Probleme mit dem Bouncing hatte, was seinen Fahrstil mehr beeinträchtigt hat als den seines Teamkollegen George Russell.»



«Sobald Hamilton ein Auto zur Verfügung hat, das ihm Vertrauen gibt, kann er das abrufen, was er im letzten Jahr gezeigt hat. Er hat einen guten Speed gezeigt und konnte die Reifen sehr lange in einem guten Fenster halten. Das gibt Hoffnung, dass die Teams in den Top-Drei näher zusammenrücken und wir einen spannenden Kampf sehen.»



«Deshalb freue ich mich sehr auf Spielberg, weil ich glaube, dass der Kampf auf dieser kurzen Strecke, wo sich alles nochmal mehr zusammenschieben wird, unter den in den besten drei Teams eng wird.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3