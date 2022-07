Mika Häkkinen zu Carlos Sainz: Jetzt ist alles anders

Im 150. Grand Prix hat Carlos Sainz endlich seinen ersten Sieg eingefahren. Der zweifache Formel-1-Champion Mika Häkkinen musste damals 96 Rennen lang warten. Der Finne sagt, was das auslöst.

Mika Häkkinen hat in seiner GP-Karriere 161 Formel-1-Läufe bestritten. 20 davon hat der Finnen gewinnen können. Was viele Fans nicht mehr wissen – der heute 53-Jährige musste 96 Rennen lang warten, bis er sich Grand-Prix-Sieger nennen konnte! Er gewann seinen ersten WM-Lauf in Jerez 1997, im siebten Jahr seiner F1-Laufbahn.

Bei Carlos Sainz hat es 150 Rennen gedauert: In Silverstone hat der Ferrari-Fahrer endlich seinen ersten GP-Sieg sichergestellt. Mika Häkkinen weiss: «Witziger Zufall – auch bei Carlos hat es nun sieben Jahre gedauert. Er spürt nun das Gleiche wie ich damals, unendliche Erleichterung. Die Leute unterschätzen es vielleicht, aber es ist wirklich ein Riesen-Ding, seinen ersten Grand Prix zu gewinnen. Auf einmal hast du den Eindruck, dass sich alle diese Jahre der Plackerei und der Entbehrungen gelohnt haben.»

«Es war immer klar, dass Carlos talentiert genug ist, um einen Grand Prix zu gewinnen. Er hat 2021 Charles Leclerc bei Ferrari die Stirn geboten. Jetzt ist alles anders. Ich weiss das von mir früher. Eine Last fällt von seinen Schultern, der Druck, endlich den ersten Grand Prix zu gewinnen, ist weg. Er wird bei den kommenden Rennen mit noch mehr Selbstvertrauen fahren.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3