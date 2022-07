Lewis Hamilton (Mercedes): «Dafür bete ich jeden Tag»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wünscht sich einen Rennwagen, mit welchem er die Fahrer von Red Bull Racing und Ferrari in jedem Grand Prix ärgern kann. «Ich kann das kaum erwarten.»

Da war er wieder, der angriffslustige Lewis Hamilton, der in England wirkte wie ein Hai, der eine Blutspur aufgenommen hat. Sollte es wirklich Fans gegeben haben, die im ersten Drittel der Saison geglaubt haben, Hamilton gehöre angesichts einiger Niederlagen gegen George Russell langsam zum Alteisen, sie wurden in Silverstone eines Besseren belehrt.

Der 103-fache GP-Sieger fuhr mit dem Hunger eines Piloten, der noch gar nichts gewonnen hat, am Ende wurde er nach starker Vorstellung Dritter. «Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem unser Auto nicht mehr diese Hüpfbewegungen macht. Dafür bete ich jeden Tag.»

Hamilton ist überzeugt: «Was in den vergangenen Wochen passiert ist, das ist enorm ermutigend. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir in diesem Jahr noch ein Rennen gewinnen.»



Mercedes versteht die Diva namens langsam besser, Techniker und Fahrer schaffen es inzwischen besser, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen und dort zu halten. Eine glatte Pistenoberfläche wie in England hilft dabei.



Hamilton enthüllt: «Es gab Rennen, da war das Bouncing so extrem, dass ich auf den Geraden vom Gas gehen musste. Zum ersten Mal in meiner Formel-1-Karriere habe ich zu einer Abstimmung gesagt – ich muss mit diesem Problem leben.»



Wie geht es eigentlich dem Rücken des Champions? Nach dem Baku-GP hatte der Engländer gesagt: «Noch nie hatte ich in einem Rennwagen solche Schmerzen.»



Nun sagt Lewis: «Ich brauchte gut drei Wochen, um schmerzfrei zu sein. Zum Glück hatte ich keine Probleme mit den Bandscheiben, die Schwierigkeiten waren rein muskulär.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3