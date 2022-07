Dr. Helmut Marko: Das Erfolgsrezept von Verstappen

Seit Jahren zeigt Max Verstappen mit seinem Red Bull Racing-Renner auf dem Red Bull Ring überragende Leistungen. Dr. Helmut Marko sagt, wieso RBR auf der Heimrennstrecke jeweils besonders stark ist.

Verblüffend: Von den vergangen sechs Rennen auf dem Red Bull Ring (GP von Österreich und GP der Steiermark) hat Max Verstappen vier gewonnen, 2018, 2019, dazu gleich zwei Mal 2021. Wieso kann der Niederländer mit seinem RBR-Renner ausgerechnet hier immer wieder so stark auftreten?

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko weiss es. Der 79-jährige Grazer sagte auf ServusTV: «Der Honda-Motor hat einen speziellen Turbolader, der in der Höhenlage von 670 Metern einen kleinen, aber entscheidenden Vorteil bietet. Wir haben auf dieser Strecke mit dem Honda-Motor unseren ersten Sieg gefeiert. Das war für die Zusammenarbeit ganz entscheidend.»

Red Bull Racing hat nach schwierigem Saisonbeginn (Verstappen in zwei der ersten drei Rennen out) einen tollen Lauf gezeigt: Sechs Siege in Serie, fünf Mal mit Verstappen, ein Mal mit Sergio Pérez.



In England hat Red Bull Racing nicht nur von Ferrari viel Gegenwehr erhalten, sondern auch von Mercedes. Aber Dr. Marko, Le Mans-Sieger 1971 mit Porsche, glaubt: «Hier wird es für Mercedes wieder etwas schwieriger, denn die Pistenoberfläche ist nicht ganz so glatt wie in Silverstone. Das bedeutet, dass sie die Bodenfreiheit erhöhen müssen, und das heisst, dass sie langsamer werden.»



«Der Red Bull Ring ist eine kurze Bahn, aber die hat’s echt in sich: sehr schnelle Kurven, sehr langsame Kurven, zwei harte Bremsmanöver aus mehr als 300 Sachen. Da muss ein sehr kluger Kompromiss aus mechanischem und aerodynamischem Grip gefunden werden.»



«Wir sind guter Dinge: Max hat hier vier Mal gewonnen und ist auf dieser Strecke immer ganz besonders motiviert – zumal er erneut auf die tolle Kulisse von Tausenden Fans aus seiner Heimat zählen kann.»





Rennen, Silverstone

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21:20,440h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +3,779 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +6,225

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,546

05. Fernando Alonso (E), Alpine, +9,571

06. Lando Norris (GB), McLaren, +11,943

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +18,777

08. Mick Schumacher (D), Haas, +18,995

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +22,356

10. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,590

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +26,147

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +32,511

13. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +32,817

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +40,910

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Benzinpumpe

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

George Russell (GB), Mercedes, Unfall

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Unfall

Alexander Albon (T), Williams, Unfall





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3