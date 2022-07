Österreich-GP Red Bull Ring: Das Spektakel des Jahres

Für viele Formel-1-Fans ist es der schönste Grand Prix des Jahres: Der WM-Lauf von Österreich auf dem Red Bull Ring in der Steiermark. Die Fans erwartet ein wahres Motorsport-Festival mit vielen Leckerbissen.

Das größte Sport-Event des Jahres in Österreich schickt seine Vorboten ins steirische Murtal. Auf den Campingplätzen rund um den Red Bull Ring steigt die Stimmung.

Als erstes Highlight im Rahmenprogramm genossen tausende Besucher am Donnerstag den «Pit Lane Walk». Nach zwei Jahren mit ausschließlich virtuellen Treffen erleben die Fans ihre Stars erstmals wieder hautnah! In der F1 Fan Zone steigt das «Meet the Drivers» und auf dem Styrian Green Carpet werden Piloten und Teamchefs empfangen.

Mit Side Events auf der Rennstrecke und in der Luft, Live-Acts in zwei Fan Zones und dem Comeback der «Legends Parade» ist das PS-Volk im Herzen der Steiermark bestens versorgt. Für ein möglichst entspanntes Ankommen sind Bus, Bahn oder Bike optimal. Alle Infos zur Anreise und zum Programm sowie die Chance auf letzte Tickets gibt es unter redbullring.com

2022 feiern die Fans auf und rund um den Red Bull Ring die Rückkehr beliebter Highlights im Rahmenprogramm. Am meisten haben die Formel-1-Anhänger darauf gewartet, ihren Idolen wieder ganz nah zu sein: Beim «Meet the Drivers» mit den Stars der Königsklasse wird dieser Traum am Samstag in der F1 Fan Zone wahr.



Zudem ziehen die Teamchefs und Piloten am Sonntagvormittag über den Styrian Green Carpet vor dem Welcome Center des Red Bull Ring mitten durch das Publikum zum Showdown in die österreichische Grand-Prix-Arena ein.



Der Online- Ticketvorverkauf endet am Freitag, 8. Juli, um 12:00 Uhr. Die letzte Chance auf Tickets lebt am Freitag und Samstag an den Tageskassen. Details zur F1 Fan Zone und zum «Steiermark Village» (gegenüber Welcome Center Red Bull Wing) gibt es unter Red Bull Ring Tickets



Für Renn-Action ist auch in den Rahmenserien gesorgt – mit österreichischer Beteiligung. Die Formel 2 und die Formel 3 bestreiten je zwei Rennen. In der Gesamtwertung des Porsche Mobil 1 Supercup liegt der österreichische Rennstall BWT Lechner Racing mit drei Fahrern aktuell in Führung. Der Steirer Philipp Sager vertritt die Alpenrepublik als einziger rot-weiß-roter Pilot im Porsche-Fahrerfeld.



Für welches Verkehrsmittel sich die Motorsport-Fans in den nächsten Tagen auch entscheiden, die Universalregel lautet: Eine Ankunftszeit vor 07.30 Uhr ist ratsam. Rund um den Spielberg ist von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Mit optimaler Routenplanung kann bei der Anreise mit dem eigenen Fahrzeug viel Zeit gespart werden.



Ein Verkehrsleitsystem mit Hinweisen entlang der Anfahrtswege erleichtert die Zufahrt zu den Parkplätzen, die sich in Gehdistanz zur Rennstrecke befinden. Wer direkt aus dem Murtal kommt oder für alle, die Wartezeiten vermeiden und die letzten Kilometer zur Rennstrecke genießen wollen, ist das Fahrrad die ideale Alternative. Bei der Therme Fohnsdorf (S36, Abfahrt Judenburg-Ost) steht ein zentraler Park & Bike Parkplatz zur Verfügung.



Zusätzlich zur Anreise mit dem Zug und zu den bewährten regionalen Shuttles zwischen dem Bahnhof Knittelfeld und dem Red Bull Ring stehen in diesem Jahr erstmals auch überregionale Bustransfers mit über 170 Haltestellen in sechs Bundesländern zur Verfügung. Details zur Anreise sowie zur Initiative «Nimm’s Shuttle!» mit Infos zur Buchung und eine Österreich-Karte mit allen «Formel 1 Haltestellen 2022» sind unter Red Bull Ring Anreise zu finden.

Alle Informationen zum „Formula 1 Rolex Großer Preis von Österreich 2022“ und die letzten Tickets gibt es unter www.redbullring.com und in der Red Bull Ring App.





Zeitplan GP-Wochenende in Österreich

Freitag, 8. Juli

09.55–10.40: Formel 3, Training

11.05–11.50: Formel 2, Training

12.50–13.00: Red Bull Driftbrothers

13.30–14.30: Formel 1, Training 1

14.35–14.45: Jet Bus

15.00–15.30: Formel 3, Qualifying

15.55–16.25: Formel 2, Qualifying

17.00–18.00: Formel 1, Qualifying

18.30–19.15: Porsche Mobil 1 Supercup, Training



Samstag, 9. Juli

10.35–11.20: Formel 3, Sprint-Rennen (21 Runden oder 40 Minuten + 1 Runde)

12.30–13.30: Formel 1, Training 2

13.40–13.50: Jet Bus

13.55–14.25: Porsche Mobil 1 Supercup, Qualifying

14.35–14.45: Red Bull Driftbrothers

16.30–17.00: Formel 1, Sprint (24 Runden oder 60 Minuten)

17.00–17.30: Formel 1, Sprint Siegerehrung

17.55–18.45: Formel 2, Sprint-Rennen (28 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

18.55–19.25: Legends Parade Warm-up



Sonntag, 10. Juli

08.35–09.25: Formel 3, Rennen (26 Runden oder 45 Minuten + 1 Runde)

09.00–11.00: Formel 1, Styrian Green Carpet mit F1-Piloten, vor dem Welcome Center des Red Bull Ring

10.05–11.10: Formel 2, Rennen (40 Runden oder 60 Minuten + 1 Runde)

11.50–12.25: Porsche Mobil 1 Supercup, Rennen (18 Runden oder 30 Minuten)

12.35–12.55: Legends Parade 2022 Fu¨nf Jahrzehnte Formel 1

13.00–13.30: Formel 1, Fahrer-Präsentation

13.55–14.20: Flying Bulls Air Display mit Österreichischen Luftstreitkräften

14.44–14.46: Österreichische Bundeshymne und Fahnensprung

15.00–17.00: Grosser Preis von Österreich (71 Runden/120 Minuten)