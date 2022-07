Max Verstappen: «Ärgere mich immer noch ein bisschen»

Formel-1-Champion Max Verstappen wird am Funk gerne auch mal etwas resoluter, wenn es nicht nach Wunsch läuft. Daran will der Red Bull Racing-Star auch nichts ändern, wie er betont.

Wie stark die Formel-1-Piloten während eines GP unter Druck stehen, zeigt sich nicht selten auch an den regen Diskussionen, die sie am Funk mit ihren Renningenieuren führen. Diese fallen zuweilen hitzig aus. Das kommt auch bei Weltmeister Max Verstappen vor, der nicht immer einen kühlen Kopf bewahren kann. Das weiss der Niederländer, der am Rande des Red Bull Rings offenbart, dass er diesbezüglich keine professionelle Hilfe in Anspruch nimmt.

«Ich habe noch nie mit jemandem zusammengearbeitet. Aber im Laufe der Jahre schaut man sich natürlich an, was man hätte besser machen können», erklärt der 24-Jährige auf die Frage, ob er jemals Hilfe von einem Mentaltrainer bekommen habe.

Verstappen weiss: «Es hilft niemandem im Team, wenn man nach einem Training verärgert an die Box kommt, das regt nur alle Beteiligten auf.» Dennoch gesteht er: «Ich ärgere mich immer noch ein bisschen am Funk, wenn die Dinge nicht gut laufen oder etwas schlecht ausgeführt wird. Dann habe ich ein Problem.»

Dies habe aber keinen Einfluss auf seine Leistung, ist sich der WM-Leader sicher. Deshalb sieht der 26-fache GP-Sieger seine gelegentlichen Wutausbrüche am Funk auch nicht als Problem an. Er sagt: «Wenn der Tag kommt, an dem ich mich nicht mehr über diese Dinge aufrege, dann interessiert mich der Sport nicht mehr.»

«Weil es mir wichtig ist, rege ich mich manchmal über diese Dinge auf. Es hat keinen Einfluss auf meine Leistung im Rennen. Manche Menschen sind ruhiger, andere sind explosiver», fügt der WM-Leader und Titelverteidiger an.

Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3