Max Verstappen: Verbale Spitze gegen Lewis Hamilton

Nachdem sich Lewis Hamilton nach seinem Heimrennen in Silverstone einen Seitenhieb gegen Max Verstappen nicht verkneifen konnte, schiesst der Formel-1-Champion am Rande des Red Bull Rings zurück.

Nachdem Lewis Hamilton in Silverstone den dritten Platz erobert hatte, schwärmte der Mercedes-Star bei «Sky Sports F1» über das Duell mit Ferrari-Star Charles Leclerc. Dabei leistete er sich auch einen Seitenhieb gegen seinen letztjährigen Titelrivalen Max Verstappen, mit dem er im vergangenen Jahr in der Copse-Kurve zusammengeraten war.

Das unliebsame Treffen hatte einen Totalschaden für Red Bull Racing, einen kurzen Krankenhaus-Aufenthalt des Niederländers und jede Menge Diskussionen zur Folge. Denn Hamilton wurde als hauptsächlicher Unfallverursacher zwar mit einer 10-sec-Strafe belegt. Dennoch konnte der siebenfache Weltmeister sein Heimrennen im letzten Jahr gewinnen.

Hamilton erklärte nach dem diesjährigen Grossbritannien-GP: «Was für ein toller Zweikampf, mit einem sehr feinfühligen Fahrer. Eindeutig etwas ganz anderes als das, was ich letztes Jahr erlebt habe», sagte Hamilton: «Copse zum Beispiel: Für uns beide war es heute kein Problem, da zu zweit durchzufahren.»

Verstappen war um eine Antwort darauf nicht verlegen, als er in Spielberg darauf angesprochen wurde. Der 24-jährige WM-Leader erklärte: «Ich finde es grossartig, dass man mit 37 Jahren auch noch was lernen kann, wie man einen Scheitelpunkt trifft. Er lernt dazu, was natürlich positiv ist – auch für alle jungen Piloten, die sehen, dass man auch mit 37 Jahren noch was kann.»

Die diesjährigen Aufnahmen beweisen, dass Hamilton im Duell mit Leclerc in der schnellen Copse-Kurve eine andere Linienwahl als noch 2021 traf, ist Verstappen überzeugt. «Charles hat ihm weniger Platz gelassen als ich im letzten Jahr, das sagt schon alles. Ausserdem hat er letztes Jahr eine Strafe bekommen, da gibt es also nicht viel zu diskutieren», betonte er. Der Seitenhieb des Silberpfeil-Piloten sei ein bisschen ungeschickt, fügte Verstappen an.

