Belgien-GP auf der Kippe: Alles nur Gerüchte?

Seit einiger Zeit wird über die Zukunft verschiedener Grands Prix spekuliert. Dazu gehört auch das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps. Die Geschäftsleiterin der Strecke, Vanessa Maes, reagiert auf die Gerüchte.

Die Formel-1-Verantwortlichen um CEO Stefano Domenicali haben keinen Zweifel daran gelassen, dass auch die traditionellen GP-Austragungsorte keine Garantie auf eine Formel-1-Zukunft haben. Seit einiger Zeit wird deshalb über die Zukunft verschiedener Rennen diskutiert, dazu gehört auch der Grand Prix auf dem Circuit de Spa-Francorchamps.

Niederländischen Medienberichten zufolge gehört der GP auf dem altehrwürdigen Rundkurs in Belgien nicht zum provisorischen WM-Kalender für das nächste Jahr. Auch der Frankreich-GP auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet fehlt demnach im WM-Programmentwurf für 2023. «Es wäre eine Schande, das Rennen in Spa zu verlieren», sagte Champion Max Verstappen dazu. Der in Belgien geborene Red Bull Racing-Star ist einer der grossen Publikumsmagnete des Rennens auf dem Traditionskurs, den er als seine Lieblingsstrecke bezeichnet.

Die Geschäftsleiterin der Strecke, Vanessa Maes, betont im Gespräch mit «La Derniere Heure»: «Ich würde gerne wissen, woher das kommt. Mir wurde seitens der FIA versichert, dass es noch keinen Kalenderentwurf gibt, der zwischen den Teams kursiert. Das ist pure Spekulation.»

Man führe Gespräche, um das in diesem Jahr auslaufende Abkommen zu verlängern, verriet die Spa-Francorchamps-Chefin. Eine Delegation der belgischen GP-Organisatoren sei in Silverstone mit den Formel-1-Verantwortlichen zusammengekommen, um über eine Verlängerung des entsprechenden Vertrages zu sprechen. «Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass es positiv verlief. Sie wissen, welche Verbesserungen wir an der Strecke vorgenommen haben und wir haben auch ein Programm präsentiert, dass die diesjährige Veranstaltung noch unterhaltsamer gestalten soll.»

Sie selbst habe sich mit Formel-1-CEO Domenicali unterhalten, erzählte Maes weiter. «Er sagte mir, dass er eine Zukunft mit Spa-Francorchamps anstrebe, aber noch könne man nicht sagen, wie diese aussehen soll. Ich glaube daran und in ein paar Wochen sollten wir mehr wissen. Normalerweise sollte das noch vor dem diesjährigen Belgien-GP passieren», fügte sie an. Das Rennen auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wird von 26. bis 28. August 2022 über die Bühne gehen. Es ist der erste WM-Lauf nach der Formel-1-Sommerpause.

Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen)

01. Verstappen 181 Punkte

02. Pérez 147

03. Leclerc 138

04. Russell 111

05. Sainz 127

06. Hamilton 93

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 39

10. Alonso 28

11. Gasly 16

12. Magnussen 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 328 Punkte

02. Ferrari 265

03. Mercedes 204

04. McLaren 73

05. Alpine 67

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 20

09. Aston Martin 18

10. Williams 3