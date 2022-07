Budget-Obergrenze 2022: Um 4,4 Millionen Dollar höher

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner forderte: Die Budgetobergrenze der Formel 1 muss der Inflation und steigenden Frachtkosten angepasst werden. Die F1-Kommission gibt ihm Recht.

Die Formel-1-Rennställe arbeiten seit eineinhalb Jahren unter einer Budgetobergrenze. Zur Erinnerung: Der Kostendeckel wurde für die GP-Saison 2021 auf 145 Millionen US-Dollar angesetzt, 2022 liegt er bei 140 Millionen, 2023 dann bei 135 Millionen. Es ist vereinbart, dass für jeden WM-Lauf über 20 Grands Prix hinaus zusätzliche 1,2 Millionen US-Dollar ausgeschüttet werden. Die wahre Obergrenze für die Saison 2022 mit ihren derzeit geplanten 22 Rennen liegt also bei 142,4 Millionen.

Das Problem: Das Geld reicht nicht. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner warnte schon vor Wochen: «Die FIA muss sich der Themen Inflation und steigenden Frachtkosten annehmen. Wenn das so weitergeht, dann werden sieben Rennställe an den letzten vier Rennwochenenden nicht mehr teilnehmen können – weil die Kostengrenze erreicht ist.»

Am Red Bull Ring hat sich die Formel-1-Kommission zu einer Sitzung getroffen. Die Mitglieder dieses Gremiums stellen jeweils die Weichen für die Zukunft der Königsklasse. In der Kommission, in welcher Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA (vertreten durch den Präsidenten Mohammed Ben Sulayem), von den Rechteinhabern der Formula One Management (kurz FOM, vertreten durch Formel-1-CEO Stefano Domenicali), aller zehn Teams und der vier im GP-Sport vertretenen Motorhersteller sitzen, ging es vorrangig um den Kostendeckel.



Beschlossene Sache ist: Die Obergrenze wird um 3,1 Prozent erhöht, das entspricht ungefähr 4,4 Millionen Dollar. In einer Erklärung heisst es: «Es wurde offensichtlich, dass das finanzielle Reglement nicht eingehalten werden kann vor dem Hintergrund von Faktoren, die beim Festlegen der Obergrenze nicht absehbar waren.»



Die Kommission hat darüber hinaus verfügt, dass Formel-1-Testfahrten vor der Saison in Übersee stattfinden dürfen, vier Tage vor Saisonbeginn. Das würde es zum Beispiel ermöglichen, Wintertests auf dem Bahrain International Circuit zu fahren, um dann auf der gleichen Strecke gleich den WM-Auftakt auszutragen.



1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:06,302 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:06,557

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:06,702

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,839

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:06,909

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:06,965

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:07,039

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:07,100

09. Mick Schumacher (D), Haas, 1:07,246

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:07,296

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:07,431

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:07,462

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,476

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:07,522

15. Alex Albon (T), Williams, 1:07,582

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:07,592

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:07,743

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:07,889

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:08,149

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,915