Hitzkopf Yuki Tsunoda: Neuer Psychologe soll helfen

Yuki Tsunoda hat seit ein paar Rennen einen neuen Sportpsychologen an seiner Seite, der ihm helfen soll, im Cockpit etwas ruhiger zu bleiben. Doch es braucht Zeit, bis sich eine Wirkung zeigt, mahnt der Japaner.

Die Gefühlsausbrüche von Yuki Tsunoda am Funk haben bei den Formel-1-Fans schon für einige heitere Momente gesorgt. Der junge Japaner will dennoch daran arbeiten, im Auto ruhiger zu bleiben. Und dafür nimmt er professionelle Hilfe in Anspruch. Seit einigen Rennen steht ein neuer Sportpsychologe an seiner Seite, wie er am Rande des Red Bull Rings erzählte.

Der 22-Jährige erklärte: «Es ist sicherlich eine Einschränkung für mich, dass ich so ein Hitzkopf bin. Aber ich kann noch nicht sagen, ob es funktioniert, denn mir wurde vor ungefähr vier Rennen ein neuer Psychologe zur Seite gestellt. Ich habe bereits zuvor mit einem anderen Psychologen aus der Formel 2 zusammengearbeitet, der mit ein Grund dafür ist, dass ich es in die Formel 1 geschafft habe.»

«Der neue Psychologe sollte mir helfen, meine Performance weiter zu verbessern und konstanter zu werden. Er muss aber erst lernen, wie ich ticke, und ich muss verstehen, in welche Richtung wir gehen müssen», mahnte der AlphaTauri-Pilot, der in diesem Jahr drei Mal in die Punkte fahren konnte.

Beim jüngsten Rennen in Grossbritannien leistete sich Tsunoda einen Fehler, der für Red Bull Racing-Star Max Verstappen schwere Folgen hatte: Der AlphaTauri-Pilot sorgte beim Versuch, seinen Teamkollegen Pierre Gasly zu überholen, für Schrott. Ein Trümmerteil geriet dann unter das Auto von Verstappen, der dadurch viel Rundenzeit einbüsste.

1. Training, Spielberg

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:06,302 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:06,557

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:06,702

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,839

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:06,909

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:06,965

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:07,039

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:07,100

09. Mick Schumacher (D), Haas, 1:07,246

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:07,296

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:07,431

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:07,462

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,476

14. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:07,522

15. Alex Albon (T), Williams, 1:07,582

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:07,592

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:07,743

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:07,889

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:08,149

20. Lando Norris (GB), McLaren, 1:09,915