Lewis Hamilton (Mercedes): «Ich habe keine Antwort»

Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in der Qualifikation auf dem Red Bull Ring sein Auto in die Reifenstapel gesetzt. Der Engländer sagt: «Ich weiss nicht, wieso mir das Heck des Autos weggeschmiert ist.»

Mercedes-Benz hatte im Training zum Sprint des Österreich-GP einen starken Eindruck gemacht, aber dann ging alles schief: Unfall von Lewis Hamilton, Unfall von George Russell. An der Box sass Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit versteinerter Miene.

Lewis Hamilton wird noch immer perplex, als er am Red Bull Ring die ersten Interviews gibt. «Mit mir ist alles in Ordnung, aber der Aufschlag war übel. Ich bin grenzenlos enttäuscht über mich selber. Ich habe meine Mannschaft im Stich gelassen, das tut mir sehr leid.»

«Ich weiss, wie all unsere Mitarbeiter schuften, um uns ein besseres Rennauto zu geben, und wir waren hier gut dabei. Ich glaube, wir hätten ein Wörtchen mitreden können um die ersten drei Ränge. Und jetzt das!»

Was ist passiert? Der 103-fache GP-Sieger weiter: «Ich habe keine Antwort. Ich weiss nicht, wieso mir das Heck des Autos weggeschmiert ist.»



Was ist vom zehnten Startplatz zum Sprint für den 37-jährigen Engländer drin? Lewis meint: «Ich bin ermutigt über unsere gute Leistung, ich hätte nicht gedacht, dass wir so nahe an Ferrari und Red Bull Racing dran sein würden. Aber nun muss ich von so weit hinten losfahren, keine Ahnung, wie weit ich vordringen kann.»



Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert glaubt, eine Antwort für den ratlosen Hamilton zu haben: «Der Wind hat heute ein paar Mal gedreht und auch sehr unterschiedlich stark geweht. Wenn du am Limit bist, dann geht es um Nuancen. Wird ein Rennwagen dann vom Wind destabilisiert, wird ein solches Auto zum Tier. Vielleicht ist Lewis einfach vom Wind erwischt worden.»





Qualifikation, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,404

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083