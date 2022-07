Sebastian Vettel (Aston Martin) blamiert: Platz 20

Der vierfache Formel-1-Champion Sebastian Vettel ist nun zum dritten Mal in Folge im ersten Quali-Segment ausgeschieden – der letzte Startplatz für den Österreich-Sprint ist eine Blamage.

Startplatz 16 in Kanada, Startplatz 18 in England, Startplatz 20 in Österreich: Es ist der Wurm drin in den Abschlusstrainings von Sebastian Vettel mit Aston Martin.

Der 53-fache GP-Sieger findet: «So schlecht hat sich der Wagen gar nicht angefühlt, aber wir hatten einfach zu wenig Speed. Und dann wurde mir auch noch eine Runde gestrichen.»

In Silverstone profitierte Vettel von einem turbulenten Rennverlauf und fuhr nach starker Vorstellung einen neunten Platz ein. Am Red Bull Ring ist Seb nicht so optimistisch: «Wenn wir ehrlich sind, sind wir langsam. Und es ist nicht so, dass wir im Rennen durchs Feld pflügen werden. Gewiss, Überholen ist hier möglich, aber …»

Vettel muss nicht zu Ende sprechen, denn das Pistenlayout ändert nichts am mangelnden Speed bei Aston Martin. Teamchef Mike Krack: «Wir konnten nicht mehr Tempo aus dem Auto bekommen. Mein Trost ist – wir scheinen im Rennen stärker zu sein als im Training. Noch ist nicht alles verloren.»





Qualifikation, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,404

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083