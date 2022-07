Charles Leclerc (Ferrari/2.): «Das brauche ich jetzt»

Nach dem zweiten Startplatz zum Sprint auf dem Red Bull Ring sagt Ferrari-Fahrer Charles Leclerc: «In den vergangenen Grands Prix ist so viel passiert, ich brauche jetzt einfach ein sauberes Rennen.»

Um 29 Tausendstelsekunden hat Charles Leclerc die Pole-Position zum Sprint auf dem Red Bull Ring verpasst, klar wurmt das den vierfachen GP-Sieger. Aber nachdem in den vergangenen WM-Läufen so viel gegen Leclerc gelaufen ist, wünscht sich der Monegasse nur eines.

«Ich will ein sauberes Rennen erleben. Die vergangenen fünf Grands Prix sind wirklich nicht für mich gelaufen. Ich will endlich jene Punkte einfahren, die wir verdienen.»

Kurze Zusammefassung: Motorschäden in Barcelona und Baku, Strategiefehler in Monaco und in Silverstone.

Was hat sich Leclerc für den Sprint vorgenommen? Charles: «Ich werden zunächst mal geduldig sein, aber wenn ich eine Chance erkenne, dann will ich sie nutzen. Das Reifen-Management wird eine entscheidende Rolle spielen.»

«Wir haben eine gute Ausgangslage, wir können da bei der Sprint-Strategie ein paar Spielchen spielen. Mal sehen, was drin liegt, aber ich weiss – die meisten Punkte gibt es am Sonntag.»



Leclerc blickt zurück: «Es hätte in der Quali leicht zu unseren Gunsten ausgehen können, die Abstände sind so gering. Max, Carlos, ich, jeder hätte auf Pole stehen können. Nach den Unfällen von Mercedes war es ganz zum Schluss schwierig, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Aber letztlich war Max heute der schnellere Mann, also herzliche Gratulation.»



«Ich hatte ein wenig zu viel Untersteuern, weil die Reifen nicht ideal auf Temperatur waren. Wir wissen, dass wir ein gutes Auto haben gegen Red Bull Racing. Dazu müssen wir die Abstimmung im zweiten freien Training verfeinern. Wir waren auf jeder Strecke stark in dieser Saison, das gilt auch auf den Red Bull Ring.»



«Letztlich bist du immer enttäuscht, wenn du Zweiter bist und nicht Schnellster, aber ich weiss – für uns liegt alles drin.»





Qualifikation, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:05,404

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

08. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

12. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083