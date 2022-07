Sergio Pérez: Brutale Strafe, Versetzung auf Platz 13

Der Mexikaner Sergio Pérez ist am Red Bull Ring am späten Freitagabend hart bestraft worden: Weil er im zweiten Quali-Segment neben der Bahn war, wird er auf Startplatz 13 rückversetzt

.Es dauerte fast vier Stunden bis nach Schluss der Qualifikation auf dem Red Bull Ring, dann stand fest: Strafe für den Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez für ein Vergehen im zweiten Quali-Segment, dem 32-jährigen Mexikaner werden alle Zeiten aus Q3 gestrichen, der gegenwärtige WM-Zweite wird somit nicht vom vierten Startplatz in den Sprint vom Samstag gehen, sondern vom 13. Rang.

Wieso dauerte das alles so lange? Die Rennkommissare wurden erst während Q3 auf den Regelverstoss aufmerksam gemacht, allerdings stuften Tim Mayer (USA), Enrique Bernoldi (Brasilien), Silvia Bellot (Spanien) und Walter Jobst (Österreich) das Vergehen des dreifachen GP-Siegers als gravierend genug ein, um ihm sämtliche Zeiten aus dem dritten Quali-Segment abzuerkennen.

Auf Rang 13 fällt Pérez zurück, weil er bei seinem letzten Versuch in Q2 auf dieser Position lag.

Das Team versuchte zu argumentieren, dass Pérez in der fraglichen Situation keinen Zeitgewinn erschlichen habe. Die Regelhüter konterten, es gehe auch nicht darum, sondern um die Tatsache, dass Sergio ohne ersichtlichen Grund neben die Bahn gefahren sei.

Die Regelhüter strichen jene Runde in Q2, das bedeutete, dass Pérez es nicht in Q3 geschafft hätte, und damit sind all seine Zeiten aus dem letzten Quali-Segment ungültig.





Startaufstellung Sprint

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,458

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083