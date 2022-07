Live-Ticker Red Bull Ring: Ferrari ohne Sprint-Sieg

Zum fünften Mal in der Geschichte der Formel 1 wird ein Sprint ausgetragen. Verblüffend: Bislang konnten nur Max Verstappen und Valtteri Bottas gewinnen, Ferrari ist in einem Sprint noch ohne Sieg.

Nach der Qualifikation zum Sprintrennen auf dem Red Bull Ring: Ferrari-Pilot Charles Leclerc gratulierte Pole-Mann Max Verstappen sportlich zur Bestzeit. Der Monegasse sagte: «Dieses Mal war Max einfach der schnellere Mann, auch wenn es ganz knapp war.»

Wir stehen vor dem fünften Sprint der Formel-1-Historie, und ein Blick zurück zeigt – nur Verstappen und der damalige Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas konnten sich einen Sprint-Sieg angeln. Kein Ferrari-Fahrer hatte je in einem Sprint die Nase vorn. Das bislang beste Ergebnis – Rang 2 von Leclerc in Imola 2022.

Die Sprint-Sieger 2021/2022

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Interlagos 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing



Der Sprint auf dem Red Bull Ring von heute 9. Juli (Start um 16.30 Uhr) wird vorgeben, wie die Startaufstellung des Grossen Preises von Österreich aussieht. Allerdings mit einer Ausnahme, die wir schon heute kennen – nach dem Einbau neuer Motorteile muss Alfa Romeo-Fahrer Valtteri Bottas ans Ende des Feldes, egal, welches Resultat er im Sprint erreichen wird.



Wie der Sprint abläuft, darüber informieren wir Sie ab 16.00 Uhr in unserem beliebten Live-Ticker. Natürlich haben wir wie immer auch die wichtigsten Sendetermine von ServusTV, ORF, Sky und SRF zusammengetragen.





Startaufstellung Sprint

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

9. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,458

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083

