Laurent Mekies (Ferrari): «Ein langes Wochenende»

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies weiss: «Der Abstand zu unseren Konkurrenten ist minimal, wenn wir also das Qualifying-Ergebnis umkehren wollen, kann das kleinste Detail den Unterschied ausmachen.»

Nicht mal eine Zehntelsekunde trennte das Ferrari-Duo in Spielberg von der Pole-Zeit von Max Verstappen. Der Red Bull Racing-Star blieb auf seiner schnellsten Runde auf dem Red Bull Ring nur 29 Tausendstel schneller als Charles Leclerc, und auch Carlos Sainz fehlten nur 82 Tausendstel auf die Qualifying-Bestzeit.

Das lässt auf ein starkes Ergebnis im Sprint und im GP hoffen, betont Laurent Mekies. Der Sportchef der Scuderia sagt: «Wir wussten, dass es ein sehr hart umkämpftes Qualifying werden würde, ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen uns und unseren Konkurrenten. Im freien Training haben wir viel an der Optimierung unseres Gesamtpakets gearbeitet, und waren dann konkurrenzfähig genug, um bis auf wenige Tausendstelsekunden an die Pole heranzukommen.»

«Wir haben es nicht geschafft, uns den ersten Platz zu sichern, aber das kann passieren, wenn die Abstände so gering sind, und das gehört dazu. Wir werden versuchen, das im Rennen zu ändern», fügte der Franzose an.

Der Ingenieur weiss: «Der wichtigste Aspekt an diesem Wochenende ist, dass es sehr lang ist. Es handelt sich um ein 400-Kilometer-Rennen, das in zwei Teilen gefahren wird. Wir haben gesehen, dass unser Potenzial vorhanden ist und dass wir mit der richtigen Grundlage gestartet sind.»

«Jetzt erwartet uns hier an der Strecke und unsere Kollegen in Maranello eine wirklich interessante Herausforderung. Der Abstand zu unseren Konkurrenten ist minimal, wenn wir also das Qualifying-Ergebnis umkehren wollen, kann das kleinste Detail den Unterschied ausmachen», betont Mekies. Und er verspricht: «Wir werden alles dafür tun, dass unsere Fahrer alles haben, was sie brauchen, um noch mehr Leistung aus ihren Autos zu holen.»

Startaufstellung Sprint

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:04,984 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:05,013

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:05,066

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:05,431

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:05,726

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:05,879

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:06,011

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:06,103

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:13,151

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:06,160

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:06,230

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:06,319

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:06,458

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:06,851

15. Lando Norris (GB), McLaren, 1:25,847

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:06,613

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:06,847

18. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:06,901

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:07,003

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:07,083