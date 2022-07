Charles Leclerc (Ferrari/2.): Wieso Plan scheiterte

Sprint auf dem Red Bull Ring in der Steiermark – Charles Leclerc fährt zum zweiten Rang, aber der Ferrari-Fahrer weiss: «Im Grand Prix wird das Thema Reifen-Schonen noch wichtiger sein.»

Der Monegasse Charles Leclerc wusste vor dem Start zum Sprint auf dem Red Bull Ring: «Wenn ich Max Verstappen schlagen will, dann muss ich beim Start gleich an ihm vorbei.» Aber das hat nicht geklappt, denn der Niederländer startete hervorragend und platzierte anschliessend seinen Red Bull Racing-Rennwagen ideal, um sich gegen die beiden Ferrari zu wehren.

Der vierfache GP-Sieger Leclerc sagt: «Mein Start war gut, leider war der von Max auch gut. Anschliessend wurde es eng. Dann verlor ich wegen des Angriffs auf Max ein wenig den Schwung, und Carlos konnte an mir vorbeigehen. Ich konnte Sainz dann in Kurve 3 schnappen. Danach wollte ich meine Reifen schonen, um zum Schluss des Rennens Verstappen erneut attackieren zu können. Aber es hat nicht gereicht.»

«Das Tempo von Verstappen, Sainz und mir war ungefähr gleich. Ich fand, dass ich am Anfang am meisten Reifen geschont habe und daher zum Schluss hin am meisten Druck machen konnte. Aber es hat dennoch nicht gereicht. Ich habe es versucht, es hat nicht gereicht, dann versuche ich es morgen halt erneut.»

Das Duell zwischen den Ferrari-Piloten erzeugte am Kommandostand von Ferrari sichtlich Nervosität, die beiden Fahrer schenkten sich nichts. Das brachte eine Rüge ein vom langjährigen GP-Piloten Martin Brundle: «Wenn sie den Plan gehabt hätten, Verstappen in Bedrängnis zu bringen, dann hätten sie miteinander arbeiten müssen, nicht gegeneinander.»



Leclerc gibt zu: «Wenn wir morgen unsere Reifen so schonen wollen, dass wir Verstappen in Bedrängnis bringen können, dann wird ein Duell wie heute gegen Carlos nicht möglich sein. Das können wir uns dann nicht leisten.»



Zum kommenden Österreich-GP sagt Leclerc: «Da der Speed von Ferrari und unserer Gegner fast gleich hoch ist, wird auch das Rennen eine knappe Sache. Der Schlüssel zum Erfolg wird erneut ein kluges Reifen-Management sein.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3