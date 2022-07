Carlos Sainz (Ferrari/3.): «Haben nichts verschenkt»

Dritter Rang und sechs WM-Punkte für Carlos Sainz im Sprintrennen auf dem Red Bull Ring. Der Spanier relativiert das heisse Duell mit Leclerc: «Es ging nur um einen Punkt mehr oder weniger.»

Niemand kann Ferrari nach dem Sprint auf dem Red Bull Ring vorwerfen, eine Stallorder verhängt zu haben: Die roten Renner von Carlos Sainz und Charles Leclerc kamen sich bedrohlich nahe.

Kurz nach dem Start griff Leclerc den führenden Max Verstappen an, dabei büsste der Monegasse viel Schwung ein, Carlos Sainz konnte vorbeischlüpfen, aber Charles konterte in Kurve 3. Da ging es um Millimeter. Teamchef Mattia Binotto alterte in Sekunden um Jahre.

Sainz kritisierte während des Sprints am Funk das Verhalten seines Stallgefährten, aber in der Medienrunde danach war alles so weit in Ordnung: «Ich konnte zunächst vorbeigehen, aber dann hat er mich wieder kassiert, ich versuchte es noch einmal, aber da war zu wenig Raum. Dann haben meine Reifen abgebaut.»

Sollten die Ferrari-Fahrer nicht am gleichen Strang ziehen, um Verstappen zu gefährden? Carlos findet: «Heute gab es wenig zu gewinnen oder zu verlieren im Duell mit Charles, vor ihm zu sein, das hätte nur einen Punkt mehr bedeutet, bei gleicher Punktzahl für Ferrari. Max schien das Rennen zu kontrollieren. Ich glaube nicht, dass wir etwas verschenkt haben.»



Aber wäre es nicht gescheiter, auf einen internen Kampf zu verzichten, um die Chance zu wahren, dass sich ein Ferrari-Fahrer auf Verstappen werfen kann? Carlos bleibt vage: «Mal sehen, wie morgen die Reifen beisammen sind und wo meine Gegner liegen. Dann, so bin ich sicher, finden wir mit dem Team eine Lösung.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3