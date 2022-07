Mick Schumacher nach Hamilton-Duell: Kritik an Haas

Es war das Duell des Rennens: Mick Schumacher wehrte sich wie ein Löwe gegen den aufrückenden Lewis Hamilton. Am Ende ging der Deutsche als Neunter leer aus und sagt: «Ich verstehe mein Team nicht.»

Mick Schumacher hatte als Lehre aus dem Grossbritannien-GP mitgenommen: «Das Duell mit Max Verstappen und die Zweikämpfe in Silverstone haben mir gezeigt – ich kann meine Ellenbogen weiter ausfahren.»

#Und genau das tat der Ferrari-Nachwuchsfahrer: Sein Zweikampf mit Lewis Hamilton riss die Fans von den Sitzen. Immer wieder attackierte der erfolgreichste Formel-1-Fahrer, aber ein ums andere Mal behielt der junge Schumacher die Nase vorn – dank eines sehr klug platzierten Autos und eines Haas-Rennwagens, der auf den Geraden sauschnell war.

Mick wurde am Ende Neunter, damit ging er ohne WM-Punkte aus. Er sagt über sein Duell mit Hamilton: «Es war schön zu sehen, dass wir den Speed haben, um einen solchen Zweikampf zeigen zu können. Normalerweise können wir das nicht. Aber für mich persönlich gibt es andere Dinge, die mir gerade durch den Kopf gehen.»



Denn Schumacher monierte am Funk, dass er von seinem Stallgefährten Magnussen aufgehalten wird. Mick: «Ich hatte das Gefühl, dass ich schneller fahren konnte. Ich weiss nicht, wieso das Team das nicht so sah. Letztlich habe ich so die Punkte verloren. Und wir hätten als Mannschaft mehr WM-Zähler einfahren können.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3