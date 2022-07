Lewis Hamilton (Mercedes/8.): «Kann von Glück reden»

Aus dem grossen Vormarsch von Lewis Hamilton wurde nichts: Als Elfter in den Sprint gegangen, am Ende Achter. Der Mercedes-Superstar sagt: «Angesichts der Kollision mit Gasly bin ich dankbar.»

Der Sprint von Lewis Hamilton hätte nach wenigen Sekunden vorbei sein können: Berührung mit dem AlphaTauri-Renner von Pierre Gasly, nachdem der Mercedes-Superstar zwischen Alex Albon links und Gasly rechts eingeklemmt wurde.

Später biss sich der 103-fache GP-Sieger an Mick Schumacher eine Weile lang die Zähne aus. Das kostete so viel Zeit, dass Haas-Fahrer Kevin Magnussen zwei Punkte ins Ziel rettete, Hamilton wurde nur Achter.

Lewis zum Sprint: «Ich kann von Glück reden, überhaupt ins Ziel gekommen zu sein. Zunächst einmal hat mein Team einen tollen Job gemacht, mir ein neues Auto zu bauen nach meinem Crash in der Qualfikation. Ein grosses Dankeschön. Ich habe den Wagen in mehr oder weniger einem Stück zurückgebracht.»

«Was die Kollision mit Gasly angeht, so ist Gasly einfach in mich hereingezogen. Ich verstehe das nicht, denn auf der rechten Seite wäre genügend Raum gewesen. Da war für mich nichts zu machen. Später ist das Gleiche mit einem Williams passiert (es war Albon, die Redaktion) und mit einem Auto von Red Bull Racing (es war Pérez, die Redaktion).»



«Danach versuchte ich zu retten, was zu retten ist. Wir waren auf den Geraden nicht die Schnellsten, also brauchte ich eine Weile, um an Schumacher vorbeizugehen.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3