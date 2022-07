Sebastian Vettel: Crash mit Albon, 25.000 Euro Strafe

Aston Martin-Fahrer landete beim Red Bull Ring-Sprint nach einer Kollision mit Alex Albon im Kiesbett und musste aufgeben, dann gab es eine 25.000-Euro-Busse vom Autosport-Weltverband FIA.

Das war nichts für Sebastian Vettel: Nach gutem Start zum Sprint auf dem Red Bull Ring stolperte er über den Red Bull-Piloten Alexander Albon, in Diensten von Williams. Seb meint: «Da war der gute Alex wohl ein wenig optimistisch. Bei unserem Duell in Kurve 6 ist er in meinen Wagen gerutscht, das hat einen vernünftigen Startplatz zum Rennen gekostet. Er hat mir nicht genug Platz gelassen.»

«Ich habe es zwar aus dem Kiesbett geschafft, aber das Auto war am Unterboden beschädigt, und mein Team hat gesagt, ich solle den Wagen an die Box zurückbringen. Mit anderen Worten – ich werde das Rennen ungefähr dort beginnen müssen, wo für mich auch der Sprint anfing.»

«Das ist jammerschade, denn wir haben in den ersten Runden einige Plätze gutmachen können. Es war richtig, den Sprint mit weichen Reifen zu fahren.»



Vettel kam vom Regen in die Traufe: Nach dem Rennen erhielt er vom Autosport-Weltverband eine Busse in Höhe von 25.000 Euro. Grund: Vettel hatte am Freitag die Fahrerbesprechung vorzeitig verlassen. Das ist gemäss FIA-Regeln nicht erlaubt.



In der Urteilsbegründung ist davon die Rede, dass «Vettel über die Sitzung Frustration äusserte und dann gegangen ist».



Die Regelhüter monieren, dass ein Pilot Vorbildfunktion habe und nicht mir nichts, dir nichts aus einem Meeting stapfen könne.



Vettel musste sich bei Rennleiter Niels Wittich für sein Verhalten verantworten, der 53-fache GP-Sieger hat sich entschuldigt. Die Regelhüter kommen an einer Strafe nicht vorbei, haben sie jedoch ausgesetzt. Anders gesagt: Verhält sich Vettel bis zum Ende der Saison bei den Fahrerbesprechungen wie vorgeschrieben, muss er nicht zahlen.





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3