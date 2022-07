Toto Wolff (Mercedes) über Hamilton: «Enttäuschend»

Ganz klar: Mercedes-Teamchef Toto Wolff hatte sich im Sprint zum Österreich-GP mehr ausgerechnet. Er fasst den vierten Platz von George Russell und Rang 8 von Hamilton so zusammen: «Enttäuschend.»

Die Silberpfeile konnten im Sprint auf dem Red Bull Ring nicht so glänzen, wie Mercedes-Teamchef Toto Wolff gehofft hatte: «Unsere Autos waren zu wenig windschlüpfig.» George Russell fuhr zwar auf Rang 4, hatte aber nie eine Chance, die ersten Drei zu gefährden. Lewis Hamilton kollidierte kurz nach dem Start mit Pierre Gasly, «dabei haben die Bremse und die Aufhängung etwas abgekriegt», wie Wolff über den Wagen des Engländers sagt.

Wolff sagt über Albon, Hamilton und Gasly: «Drei Fahrer in die erste Kurve, das geht hier in Österreich nicht.»

Zum Duell zwischen Mick Schumacher und Lewis Hamilton meint der Mercedes-Teamchef: «Mick hat sich hart verteidigt, aber er hatte auch den Vorteil, dass sein Auto auf den Geraden schneller war.»

«Generell bin ich trotz des vierten Ranges von Russell enttäuscht, wir hatten einfach nicht den Speed, um mehr zu erreichen. Dabei waren wir in den vergangenen Rennen im Grand Prix schneller als in der Qualifikation. Aber das ist heute irgendwie nicht passiert. Für morgen bin ich etwas hoffnungsvoller, was Hamilton angeht.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3