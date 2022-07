Österreich-GP im Live-Ticker: Verstappen will 5. Sieg

Weltmeister Max Verstappen will beim Grossen Preis von Österreich seinen fünften GP-Sieg auf dem Red Bull Ring sicherstellen. Wir halten Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden.

Der Red Bull Ring ist in fester Hand der fröhlichen niederländischen Fans. Die Schätzungen variieren, aber wenn heute am Spielberg mehr als 100.000 Fans dem Grand Prix von Österreich entgegenfiebern, dann dürfte gut die Hälfte der Besucher aus den Niederlanden stammen. Max Verstappen will sie jubeln lassen: Der 24-jährige Red Bull Racing-Star jagt seinen fünften Sieg auf dem Red Bull Ring (seinen sechsten, wenn wir den Sprint vom 9. Juli einrechnen). Die beiden Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz wollen ihn daran hindern. Wie sich das entwickelt, das können Sie in unserem Live-Ticker hier verfolgen.