George Russell: «Brauchen nur einen Renndirektor»

Seit diesem Jahr sind mit Niels Wittich und Eduardo Freitas zwei Formel-1-Renndirektoren im Einsatz. Das stösst bei den GP-Stars auf Kritik, wie George Russell am Rande des Red Bull Rings betonte.

Die Emotionen kochten am Freitag in der Fahrerbesprechung in Spielberg über: Sebastian Vettel verliess die Sitzung erzürnt und vorzeitig – was ein Nachspiel hatte. Der vierfache Weltmeister wurde mit einer Busse in Höhe von 25.000 Euro bedacht, obwohl er sich bei Rennleiter Niels Wittich entschuldigte. Die Zahlung wurde jedoch ausgesetzt, Vettel muss nur in die Tasche greifen, sollt er sich bis zum Ende der Saison etwas Ähnliches zu Schulden kommen lassen.

Was Vettel so erzürnte, geht aus der Urteilsbegründung der FIA zur Strafe nicht hervor. Mercedes-Pilot George Russell verriet in seiner Presserunde, dass es um einige Entscheidungen der Regelhüter und die fehlende Konstanz ging: «Es gab in dieser Saison eine Menge grenzwertiger Entscheidungen oder Manöver, sei es beim Verteidigen, sei es bei Streckengrenzen in einem Rennszenario wie letzte Woche in Silverstone.»

«Wir wollen nicht links, rechts und in der Mitte Strafen verteilen, aber es muss irgendwo einheitlich sein, und ich denke, wir müssen uns die Wurzel des Übels ansehen», fuhr der Brite fort, und erklärte: «Das Problem bei den Streckengrenzen ist die Strecke selbst. Wir werden das Problem nie lösen, wenn wir nicht die Strecke selbst anschauen. Hier in Österreich werden wir diese Sorgen in der vierten Kurve nie haben, aber in der ersten Kehre hier und auch in Silverstone wird es immer bestehen.»

Der Silberpfeil-Fahrer nutzte auch die Gelegenheit, um das Rotationssystem der Renndirektoren Niels Wittich und Edoardo Freitas zu kritisieren. Die beiden Nachfolger von Michael Masi teilen sich die Aufgaben, die zuvor der Australier alleine bewältigen musste. Das führt zu Problemen, ist sich Russell sicher.

«Wir brauchen nur einen Renndirektor, das führt dann zu konstanteren Ergebnissen. Wir kommen zu einer Veranstaltung und oft sind die Regelhüter des vorangegangenen Events nicht da. Sie müssen ihre Entscheidungen nicht rechtfertigen und wenn wir Fragen stellen, ist es schwierig, eine klare Antwort zu bekommen. Da wird die Verantwortung jemandem zugeschoben, der nicht dabei war. Das macht das Ganze schwierig», betont der 24-Jährige.

Und Russell ergänzt: «Es ist nicht einfach, denn im Racing ändern sich die Dinge schnell und wir müssen lernen, wie die neuen Renndirektoren reagieren, während sie lernen müssen, was wir Fahrer wollen und brauchen. Es ist sicherlich kein einfacher Job, und ich beneide sie nicht darum. Aber wir brauchen etwas mehr Konstanz in der Rechtsprechung.»

Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3