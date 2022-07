Lewis Hamilton: «Hätte im Krankenhaus landen können!»

Lewis Hamilton ärgerte sich über die Fans von Max Verstappen am Red Bull Ring, die bei seinem Qualifying-Abflug jubelten. «Ein Fahrer hätte im Krankenhaus landen können, und das wird bejubelt?», fragte er.

Lewis Hamilton verlor am Freitagabend im entscheidenden Qualifying-Segment auf dem Red Bull Ring die Kontrolle über sein Auto und flog in der schnellen Kurve 7 ab. Der Mercedes-Star landete in der Streckenbegrenzung und das löste bei vielen Fans seines letztjährigen Titelrivalen Max Verstappen frenetischen Jubel aus.

Darauf angesprochen erklärte der siebenfache Weltmeister daraufhin: «Ich habe die Fans nicht gehört während des Unfalls, weil ich da einiges durchstehen musste. Aber wenn ich das hinterher höre, dann muss ich sagen, dass ich mit diesem Verhalten nicht einverstanden bin und es auch nicht billige.»

«Ein Fahrer hätte im Krankenhaus landen können, und das wird bejubelt?», fragte der Brite daraufhin. «Ich denke, es ist einfach unfassbar, dass gewisse Leute das tun, obwohl sie wissen, wie gefährlich unser Sport ist. Ich bin nur dankbar, dass ich nicht ins Krankenhaus musste und mich nicht schwer verletzt habe», fügte er an.

Und Hamilton betonte: «Man sollte nie den Untergang von jemandem bejubeln, eine Verletzung oder einen Crash von jemandem.» Und er stellte klar: Dasselbe gilt auch für jene Fans, die Verstappen in Silverstone das ganze Wochenende hindurch ausgebuht hatten. «Das in Silverstone hätte auch nicht passieren dürfen, auch wenn es sich offensichtlich nicht um einen Crash gehandelt hat.»

Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3