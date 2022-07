Christian Horner: Wie Verstappen Ferrari austrickste

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner (48) spricht über den Trick, den Weltmeister Max Verstappen auspackte, um sich die Ferrari von Charles Leclerc und Carlos Sainz vom Leib zu halten.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sein Punktekonto um acht Zähler erweitert – Sieg im Sprint auf dem Red Bull Ring. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss, welches der Schlüssel zum dritten Sprint-Sieg des Niederländers war (nach Silverstone 2021 und Imola 2022).

Verstappen startete gut, aber auch Ferrari-Ass Leclerc kam gut weg und griff Max sofort an. Verstappen parierte. Leclerc verlor Schwung, sein Ferrari-Stallgefährte Sainz schlüpfte vorbei und attackierte seinerseits Verstappen, aber wieder machte der 26-fache GP-Sieger sein Auto sehr breit und blieb vorne.

Christian Horner sagt: «Der Trick von Max bestand darin, sich zu Beginn des Rennens sofort so weit abzusetzen, dass die Ferrari-Fahrer dahinter ihre Heckflügel nicht flachstellen können. Max fuhr die erste und zweite Runde auf Messers Schneide, um diese Zeit zu gewinnen. Für mich hat das den Sprint entschieden.»

Der Engländer glaubt: «Ferrari hat etwas Anderes versucht. Sie schonten nach dem ersten Angriff auf Max ihre Reifen, um zum Schluss nochmals zulegen zu können. Tatsächlich waren Leclerc und Sainz am Ende des Sprints schneller. Aber es reichte nicht, um Max die Führung abzuluchsen.»



«Max ist überaus kontrolliert gefahren, das war eine meisterliche Fahrt. Und wir sind sehr happy darüber, wie Sergio Pérez von Startplatz 13 bis auf den fünften Platz vorstiess.»





Red Bull einziges Team mit neuen Teilen

Am Grand-Prix-Wochenende von Silverstone haben acht Formel-1-Teams Verbesserungen an ihren Autos gezeigt, wenige Tage nach dem Auftritt in England legen nur vier Rennställe nach, und von den drei Top-Teams Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes-Benz zeigte einzig RBR weitere Optimierungen.



Am Auto von Max Verstappen und Sergio Pérez sind die üblichen Kühlrippen ergänzt worden durch einen Luftauslass an der Oberseite der Motorverkleidung, diese Lösung wurde im freien Training ausprobiert. Wir werden die Neuheit am Red Bull Racing RB18 in Südfrankreich und Ungarn wiedersehen.



Luftleit-Elemente im aerodynamisch heiklen Bereich des Unterbodens sind neu ausgerichtet worden, um den Luftfluss und damit die Saugnapfwirkung des Flügelautos bei unterschiedlicher Bodenfreiheit gleichmässiger zu gestalten. Diese Verbesserung blieb am Wagen, ungeachtet des Wetters.



Mit zwei Bremsmanövern aus mehr als 300 km/h geht der Red Bull Ring verflixt auf die Bremsen. Die Techniker von RBR haben darauf mit einer effizienteren Bremsverkleidung an der Vorderachse reagiert.





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3