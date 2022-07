Ralf Schumacher: Max Verstappen mit Hilfe von Ferrari

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher hat für die Strategie von Ferrari am Red Bull Ring nur Hohn und Spott übrig. «Ferrari verhält sich so, als wollten sie Max Verstappen zum Titel verhelfen.»

Der Sprint am Red Bull Ring war ein klassischer Fall von «Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte»: Kurz nach dem Start attackierte zunächst Charles Leclerc Leader Max Verstappen, dabei verlor der Monegasse den ganzen Schwung, Carlos Sainz ging vorbei und griff ebenfalls Verstappen an. Der niederländische Weltmeister behielt die Nase vorne.

Dann kam es zu einem Zweikampf zwischen Sainz und Leclerc, Verstappen konnte wegziehen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko: «Zum Glück für uns haben sie sich gegenseitig bekämpft, wir nehmen das mit leichtem Erstaunen, aber dankend an. Das hat Max zwei Sekunden Vorsprung geschenkt.»

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher kann nur den Kopf schütteln über das Vorgehen von Ferrari. Der WM-Vierte von 2001 und 2002 sagte zu Helmut Marko: «Wenn Ferrari, quasi euer B-Team oder C-Team, euch weiter so hilft, dann läuft ja alles. Man hat den Eindruck, dass sie unbedingt wollen, dass Verstappen wieder Weltmeister wird.»

Wieso hat Ferrari nicht ins stallinterne Duell eingegriffen, um die Chancen gegen Verstappen zu optimieren? Der 180-fache GP-Teilnehmer Schumacher hat dafür nur eine Erklärung: «Man will jetzt wieder Leclerc pushen. Aber beide Fahrer sind sich nicht einig. Ich finde das sieht man. Sie sind sehr hart miteinander umgegangen. Das war zeitweise kritisch. Danach konnte sich Leclerc etwas lösen oder Sainz wurde zurückgepfiffen.»



Für Ralf Schumacher liegt der Ursprung der Thematik «in Silverstone. Leclerc hat immer noch einen dicken Hals. Da ist keine Einigkeit mehr. Im Moment würden die beiden nicht zusammen in den Urlaub fahren. Sie gucken sich auch nicht an. Diese Spannung ist spürbar.»





Sprint, Red Bull Ring

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 26:30,059 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,675 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,644

04. George Russell (GB), Mercedes, +13,429

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,302

06. Esteban Ocon (F), Alpine, +31,032

07. Kevin Magnussen (DK), Haas, +34,539

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +35,447

09. Mick Schumacher (D), Haas, +37,163

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +37,557

11. Lando Norris (GB), McLaren, +38,580

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +39,738

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +48,241

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +50,753

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +52,125

16. Alexander Albon (T), Williams, +52,412

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +54,556

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +68,694

Out

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Kollisionsschäden

Fernando Alonso (E), Alpine, Elektrik





Fahrer-WM (nach 10 von 22 Rennen und Sprint Red Bull Ring)

01. Verstappen 189 Punkte

02. Pérez 151

03. Leclerc 145

04. Sainz 133

05. Russell 116

06. Hamilton 94

07. Norris 58

08. Bottas 46

09. Ocon 42

10. Alonso 28

11. Magnussen 18

12. Gasly 16

13. Vettel 15

14. Ricciardo 15

15. Tsunoda 11

16. Zhou 5

17. Schumacher 4

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 340 Punkte

02. Ferrari 278

03. Mercedes 210

04. McLaren 73

05. Alpine 70

06. Alfa Romeo 51

07. AlphaTauri 27

08. Haas 22

09. Aston Martin 18

10. Williams 3