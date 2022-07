Sieger Charles Leclerc: «Ich hatte solche Angst»

Der Monegasse Charles Leclerc erobert beim Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring seinen fünften GP-Sieg. Der Ferrari-Fahrer sass wie auf Nadeln, wegen eines Problems mit dem Gaspedal.

Es gibt Situationen, in welchen ein Pilot die letzte Runde vor dem Fallen der karierten Flagge geniessen kann, sein Vorsprung üppig, der Wagen ein Traum, alles in Butter. Ungefähr das Gegenteil war auf dem Red Bull Ring bei Charles Leclerc der Fall: Der Ferrari-Star führte, aber immer wieder blieb das Gaspedal stecken, wenn er den Fuss vom Gas nahm, das beeinträchtige auch die Schaltmanöver.

Mehr noch: Von hinten rückte Max Verstappen näher, der eine Chance witterte, Leclerc vielleicht noch den Sieg abspenstig zu machen. Charles sass zum Schluss des unterhaltsamen Rennens wie auf Nadeln und gibt zu: «Ich hatte solche Angst.»

Kurios: Beim fünften GP-Sieg ist Leclerc erstmals nicht von Pole-Position losgefahren. Es ist sein dritter Sieg in diesem Jahr nach Bahrain und Australien, sein erster in Spielberg, sein 18. Podestplatz in der Königsklasse. Er hat Ferrari den 242. GP-Sieg beschert, dies passenderweise beim 90-jährigen Jubiläum des Ferrari-Logos.



Wie gravierend war das Problem im Auto des Monegassen? Charles sagt: «Es blieb bei ungefähr 20 bis 30 Prozent Pedalweg stecken.» Leclerc versuchte sogar, das Pedal mit seinen Fussspitzen zurückzuziehen, aber das ist bei diesem Tempo verflixt heikel.



«Ich war extrem erleichtert, als ich die Zielflagge sah», sagt Leclerc weiter, der natürlich an die Rennen von Spanien und Aserbaidschan dachte, als er in Führung liegend ausschied. Er machte sich auch Sorgen, als er den zweiten Ferrari von Carlos Sainz rauchend neben der Bahn stehen sah.



Leclerc gibt zu: «Ich sah den Wagen von Carlos, und natürlich bringst du so etwas nicht aus deinem Kopf. Auf der anderen Seite fühlte sich mein Motor normal an, das Problem war ja nicht das Triebwerk, sondern das Pedal.» Der langjährige GP-Pilot Martin Brundle hat genug Rennwagen gefahren, um ein Problem mit der Rückholfeder des Pedals zu vermuten.



Nach dem ersten Sieg seit genau drei Monaten (10. April im Albert-Park von Melbourne) sagt Leclerc: «Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Triumph gebraucht habe. Wir hatten einige Male viel Pech. Aber der Sieg von Carlos in Silverstone hatte es angedeutet, und nun hat es sich bestätigt – Ferrari hat den Speed, um aus eigener Kraft zu gewinnen.»



«Gegen aussen habe ich immer gelächelt, aber manchmal hatte ich schon den Eindruck, alles habe sich gegen mich verschworen. Und dann das Problem mit dem Gas! Was war voll stressig. Das Verhalten des Pedal war inkonstant. Das Problem trat vor allem aus langsamen Kurven heraus auf. Letztlich ging alles gut, ich bin so froh.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3