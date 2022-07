Mick Schumacher: «Das macht Feuer unterm Hintern»

Ferrari-Junior Mick Schumacher schaffte es auf dem Red Bull Ring zum zweiten Mal in Folge in die Punkte. Der Deutsche sprach hinterher über den Druck, den er auch dank Haas-Teamchef Günther Steiner verspürte.

Im Spielberg-Sprint reichte es für Mick Schumacher nicht für die Punkteränge, am Sonntag schaffte es der Deutsche aber als Sechster über die Ziellinie und durfte sich damit im zweiten Rennen in Folge über frische WM-Zähler freuen. Auch die vielen Zweikämpfe, die er auf dem Weg zum zweiten Top-10-Ergebnis ausfocht, sorgten für gute Laune.

«Es hat sehr viel Spass gemacht, wir mussten uns durchkämpfen, was man manchmal nicht will, aber in diesem Jahr war es eine tolle Erfahrung, auch zeigen zu können, wozu wir da draussen wirklich in der Lage sind», fasste der Haas-Pilot bei den Kollegen von «Sky Sports F1» zusammen. Und er verriet: Der Druck, der von Teamchef Günther Steiner in den vergangenen Wochen erhöht wurde, trug das Seinige zur Kehrtwende bei.

«Als Athlet verlangst du nach diesem Druck, denn das ist es, was Feuer unterm Hintern macht und dich schnell sein lässt. Das hat es auch in gewisser Hinsicht, so konnte ich in Silverstone die ersten WM-Punkte holen. Das habe ich gebraucht, um ein Feuerwerk zu zünden», ergänzte der 23-Jährige stolz.

Lob gab es in dieser Hinsicht auch für seinen Teamkollegen Kevin Magnussen. «Kevin hatte einen grossartigen Saisonstart und ich denke, das hat mich auch motiviert. Denn wir sind natürlich auch Gegner und jeder will für sich gut abschneiden. Aber Kevin hat mir verschiedene Wege und Ideen gezeigt, wie man ein Rennwochenende und speziell ein Rennen angehen muss. Und ich denke, wir treiben uns gegenseitig an und versuchen, gemeinsam mit dem Team zu wachsen.»

«Wir alle gehen in die richtige Richtung», stellte Schumacher auch seiner Mannschaft ein gutes Zeugnis aus. «Wir haben in Silverstone gepunktet und hier auch. Wir hätten auch im Sprint Punkte holen können, und das zeigt, dass wir einen Aufwärtstrend erleben, der hoffentlich anhält. Ich hoffe, dass wir das vor der Sommerpause in Le Castellet und Budapest wieder so gut hinbekommen können, bevor wir danach mit dem Update eine starke zweite Saisonhälfte bestreiten können.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3