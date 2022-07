Sebastian Vettel: «Bin ich ’ne Zielscheibe oder was?»

Beim Grossen Preis von Grossbritannien war Sebastian Vettel von weit hinten zu Rang 9 gefahren, das wollte der Deutsche auf dem Red Bull Ring wiederholen. Aber dann kam ihm Pierre Gasly in die Quere.

Der vierfache Formel-1-Champion fasst den Grossen Preis von Österreich 2022 so zusammen: «Das war ein blöder Tag für uns. Am Anfang waren wir zu langsam – ob ich einen Schaden am Wagen hatte, da ich im Startgetümmel ein Trümmerteil abbekommen hatte, weiss ich nicht. Auf dem mittelharten Reifen lief es besser für uns als zu Beginn auf harten. Ich habe mich vorgekämpft und wurde dann leider erneut getroffen. Es gab nicht viel, was ich hätte machen können.»

Um genau zu sein, nahm sich Vettel den AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly zur Brust, aber der hatte keine Lust, dem Heppenheimer die Bahn zu überlassen. Seb schimpfte am Funk: «Aber der muss mir doch Raum geben! Ich hatte die Nase vorne. Was stimmt nicht mit diesen Leuten?»

Der Franzose erhielt eine Fünfsekunden-Strafe und landete am Ende nur auf Platz 15.

Sky-GP-Experte Ralf Schumacher über Gasly gegen Vettel: «Für mich ist Sache eindeutig – Gasly geht nach aussen, fährt dann zu spitz rein, muss vom Gas gehen. Sebastian kann nichts dafür, und daher war die Strafe für Gasly berechtigt.»

Klar war Vettel nach dem Rennen zerknirscht. Aber Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt: «Sebastian ist ein Profi – der lässt sich von so etwas nicht aus der Bahn werfen. Es gibt das ein oder andere Gespräch, er war allerdings nicht komplett niedergeschlagen. Er weiss, dass solche Dinge passieren auf den Positionen, auf denen wir unterwegs sind. Seb steckt das weg, da mache ich mir keine Sorgen.»



Der blöde Tag von Sebastian Vettel endete passend – mit einer Fünfsekunden-Strafe wegen wiederholten Übertretens der Pistengrenzen.



Nochmals Sebastian Vettel: «Gestern im Kies wegen Albon, heute im Kies wegen Gasly – bin ich vielleicht ’ne Zielscheibe oder was? Nach der Berührung mit Gasly war der Wagen nicht im besten Zustand, im Grunde war mein Rennen damit zu Ende.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3