Toto Wolff (Mercedes): Verpisst Euch, bleibt zuhause!

Mercedes hat auch in Österreich eine starke Mannschaftsleitung erreicht: Rang 3 von Lewis Hamilton, Platz 4 für George Russell. Teamchef Toto Wolff freut sich, ärgert sich aber über eine Minderheit unter den Fans.

Es gibt keinen Sport mit solchen Höhen und Tiefen wie die Formel 1. Nach dem Qualifying am Freitag gab es lange Gesichter in der Box von Mercedes-Benz: Zuerst pfefferte Lewis Hamilton sein Auto seitlich in die Pistenbegrenzung, die fleissigen Mechaniker mussten ein neues Auto aufbauen. Und weil auch George Russell sein Fahrzeug neben die Bahn legte, bauten die Schrauber aus drei Unterböden zwei neue zusammen.

Im Sprint wurde Hamilton nach Kontakt mit Albon und Gasly nur Achter, aber im Grossen Preis von Österreich kämpfte sich der 103-fache GP-Sieger zu einem starken dritten Platz vor. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Ich sahen bei Lewis eigentlich am Samstag alles als verloren an. Aber wir konnten ein gutes Renntempo zeigen, waren teilweise das schnellste Team. Das sind so kleine Lichtblicke.»

Toto Wolff kommt um das Thema übergriffiger Fans nicht vorbei. Das bringt den Österreicher richtig in Rage. Seine Botschaft: «Wenn du ein wahrer Formel-1-Fan bist, egal für welchen Fahrer oder für welches Team, dann kannst du kein Rassist sein, kein Sexist, kein Homophobiker, denn das passt alles nicht in diese Formel 1, und wir wollen dich nicht.»

«Bei dieser Diskussion müssen wir aber vorsichtig sein. Wir sollten nicht 99,9 Prozent der Rennbesucher verteufeln wegen einer Minderheit von einigen besoffenen Dummköpfen, die noch nicht verstanden haben, in welcher Welt wir leben. Solche Idioten werden immer da sein. Und sie gehören den Sicherheitsleuten gemeldet, und sie sollen sich wirklich gut anhören, was ich zu sagen habe – verpisst euch, wir wollen euch nicht, bleibt zuhause!»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3