Dr. Helmut Marko: «Das können wir uns nicht erklären»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gibt zu: «Wir hatten einen übermässigen Reifenabbau, den wir nicht verstehen. Vor diesem Hintergrund dürfen wir mit Rang 2 für Max Verstappen zufrieden sein.»

Formel-1-Champion Max Verstappen meldete sich während des Grossen Preises von Österreich am Funk, der Niederländer war perplex: «Ich verstehe nicht, wieso ich in einer Runde Grip habe und in der nächsten nicht.»

Nach einem glücklichen zweiten Platz (Motorschaden im Ferrari von Carlos Sainz) fügte der 26-fache GP-Sieger hinzu: «Ich kann nicht verstehen, wieso sich die Reifen im Grand Prix so anders angefühlt haben als im Sprint. Wir hatten übermässigen Abbau, und dem müssen wir auf den Grund gehen.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat in der Vollgasbranche schon fast alles erlebt, aber auch der 79-jährige Grazer gibt zu: «Nach dem guten Speed am Freitag und Samstag kam das überraschend. Wir waren einem starken Reifenabbau ausgesetzt, den wir uns nicht erklären können. Umso erstaunlicher war unser Tempo und der Reifenverschleiss auf dem letzten Reifensatz. Was da los war? Ich hoffe, wir können das klären.»



Im sensiblen Zusammenspiel zwischen Rennwagen-Chassis, Reifen und Pistenoberfläche könnte nicht nur eine unterschiedliche Asphalttemperatur eine Rolle gespielt haben, sondern auch die Tatsache, dass die Bahn in der Nacht auf Sonntag und am Sonntagmorgen durch viel Regen gewaschen wurde.»



Für Dr. Marko ist Red Bull Racing mit einem blauen Auge davongekommen: «Den zweiten Platz nehmen wir zufrieden hin. Die schnellste Runde haben wir auch erringen können, und daher ist die Schadensbegrenzung im Rahmen des Möglichen.»



Kritik gibt’s vom Le Mans-Sieger des Jahres 1971 für Sergio Pérez und seine Kollision mit George Russell: «Das war bitter – wir hatten ihm vor dem Start noch gesagt, dass es in dieser Kurve aussen herum nicht geht. Zu Beginn des Rennens war so etwas leider unnötig.»





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3