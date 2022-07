Leclerc, Verstappen, Hamilton: Strafe nach GP

Skurrile Szene nach dem Grossen Preis von Österreich auf dem Red Bull Ring: Die drei erstplatzierten Charles Leclerc, Max Verstappen und Lewis Hamilton musste alle bei der Rennleitung antraben.

Dicke Post für Österreich-Sieger Charles Leclerc sowie für Max Verstappen (2.) und Lewis Hamilton (3.) nach dem WM-Lauf auf dem Red Bull Ring: Sie mussten sich alle zur Rennleitung begeben. Dort wurde ihnen ein Verstoss gegen die Parc fermé-Regeln vorgeworfen.

Die ersten Drei eines Grand Prix stellen ihre Autos in eine Sperrzone, ins so genannte Parc fermé (geschlossener Park), zu dem nur Offizielle Zugang haben. In der Steiermark aber spazierten Physiotherapeuten der Stars in der Sperrzone herum, daraufhin wurde Meldung erstattet, denn dies entspricht einem Verstoss gegen Artikel 12.2.1 i) des Internationalen Sportkodex.

Rennleiter Niels Wittich hatte in seinen Notizen zum Rennen noch am Sonntagmorgen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich niemand unerlaubt in dieser Zone aufhalten darf. Ausnahmen: Mechaniker, Offizielle der FIA und des Veranstalters, eine Kamera-Mannschaft mit FIA-Sondererlaubnis und Fotografen mit FIA-Freigabe



Die Star-Fahrer von Ferrari, Red Bull Racing und Mercedes erhielten eine Strafe von je 10.000 Euro – auf Bewährung ausgesetzt. Das bedeutet, dass sie nicht bezahlt werden muss, sofern sich ein Pilot nicht nochmals das gleiche Vergehen leistet.



Hintergrund der strengen Regeln: Es soll jede Manipulation am Wagen verhindert werden und auch, wie es im Reglement steht, «das Übergeben von Gegenständen an einen Piloten, bevor der den Gang zur Waage antritt».





Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Rde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Rde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Rde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Rde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Rde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Rde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Rde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Rde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Rde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3