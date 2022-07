Versteigerung: Rekordsumme für Max Verstappens Helm

Der Original-Rennhelm, den Max Verstappen beim Österreich-GP trug, wird für die Stiftung «Wings for Life» versteigert. Der Kopfschutz sorgt bereits jetzt für Rekordsummen.

Formel 1-Weltmeister Max Verstappen wehrte sich am Sonntag in Spielberg vergeblich gegen den Speed der Ferrari und seinen Titelrivalen Charles Leclerc, der den Red Bull Racing-Star gleich drei mal überholen und das Rennen auf der Heimstrecke der roten Bullen schliesslich für sich entscheiden konnte.

Verstappen tut sich nun mit einer ganz besonderen Aktion hervor. Für die Stiftung «Wings for Life» spendet der 24-jährige Niederländer seinen Helm im Spezial-Design für den Österreich-GP auf dem Red Bull Ring.

Das Gebot für den Original-Helm lag am Sonntagabend bereits bei stolzen 132.500 Euro. Das Gebot stammt vom User «RadoslavR». Die Versteigerung läuft noch bis zum 4. September. Bis dahin könnte das Gebot für den Helm noch weit höher liegen. Das nächste Mindestgebot beträgt 135.000 Euro.

Der Helm mit dem speziellen Design wird vom GP-Star persönlich übergeben und bei der Übergabe auch noch signiert. Ebenfalls im Paket enthalten sind zwei VIP-Tickets für das Formel 1-Finale in Abu Dhabi im November in diesem Jahr.

«Wings for Life» hat bereits 274 Forschungsprojekte auf dem Gebiet der Rückenmarksforschung finanziert. Renommierte Wissenschaftler arbeiten an Top-Universitäten wie Harvard, Yale oder der Charite in Berlin daran, die folgen von Rückenmarksverletzungen abzumildern. Übrigens: Der Link zur Helm-Versteigerung von Max Verstappen findet sich auf der Plattform «viprize».

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3