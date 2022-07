Fernando Alonso: «Wieder Punkte weggeworfen»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso war im Österreich-GP bis zum zweiten Boxenstopp gut unterwegs, doch dann fiel der zweifache Weltmeister wegen Vibrationen auf dem neuen Reifensatz zurück. Darüber ärgerte er sich.

Es hätte ein richtig starkes Rennen für Fernando Alonso werden können: Der Alpine-Routinier, der wegen seines Elektronik-Problems nicht am Spielberg-Sprint teilnehmen konnte und als Folge davon den GP auf dem Red Bull Ring von Startplatz 19 in Angriff nehmen musste, kämpfte sich bis zum zweiten Boxenstopp bis auf die sechste Position vor.

Doch auf dem Reifensatz, der bei diesem Wechsel montiert wurde, bekundete der Spanier starke Vibrationen, weshalb der die Box nochmals ansteuern musste. Dadurch fiel er auf den 14. Platz zurück. Dass er sich bis ins Ziel nochmals bis auf den zehnten Platz vorkämpfen konnte, war da nur ein schwacher Trost.

«Wir haben wieder Punkte weggeworfen», ärgerte sich der zweifache Champion. «Wir müssen jetzt analysieren, woher die Vibrationen kamen, das Rad selbst war okay», fügte der 32-fache GP-Sieger seufzend an.

Und Alonso erklärte: «Wenigstens hat es Spass gemacht. Unser Auto war diesmal richtig schnell, ich fuhr von Startplatz 19 los und hätte Sechster werden können, was sehr wichtig für uns ist. Die Punkte scheinen uns weiterhin zu meiden, aber immerhin war es ein Vergnügen. Jetzt müssen wir in den nächsten Rennen mit beiden Autos punkten, um gegen McLaren im Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung zu bestehen.»

Österreich-GP, Red Bull Ring

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24:24,312 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,532 sec

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,217

04. George Russell (GB), Mercedes, +58,972

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +68,436

06. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

07. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

10. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Unterboden beschädigt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden





Fahrer-WM (nach 11 von 22 Rennen)

01. Verstappen 208 Punkte

02. Leclerc 170

03. Pérez 151

04. Sainz 133

05. Russell 128

06. Hamilton 109

07. Norris 64

08. Bottas 46

09. Ocon 52

10. Alonso 29

11. Magnussen 22

12. Ricciardo 17

13. Gasly 16

14. Vettel 15

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Albon 3

19. Stroll 3

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0





Stand Konstrukteurs-Pokal

01. Red Bull Racing 359 Punkte

02. Ferrari 303

03. Mercedes 237

04. McLaren 81

05. Alpine 81

06. Alfa Romeo 51

08. Haas 34

08. AlphaTauri 27

09. Aston Martin 18

10. Williams 3